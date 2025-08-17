Balozi wa Iran Aishukuru Mamlaka, Serikali na Watu wa Iraq kwa Kuandaa Sherehe ya Arbaeen Kwa Mafanikio

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (ABNA), "Mohammad Kazem Al Sadegh," Balozi wa Iran nchini Iraq, akisifu ukarimu usio na kifani wa Wa-Iraq, aliita sherehe hii kuwa ishara ya umoja na upinzani dhidi ya maadui wa eneo hilo, na pia alithamini uwepo mzuri na wa utaratibu wa mahujaji wa Iran.

Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Iraq, Mohammad Kazem Al Sadegh, katika taarifa yake, alisema: "Kwa jina la Mola wa Hussein (a.s.) na katika kumbukumbu ya kujibu kwa wapenzi wito wa 'Je, kuna msaidizi atakayenisaidia?' na katika kufanya upya ahadi hiyo tunayoiamini na tunayoisimamia, ahadi tuliyoifunga kwa moyo wote na kwa ulimi wa moyo tunasema: Tunabaki kwenye ahadi tuliyoifunga."

Balozi wa Iran katika taarifa hii alisisitiza: "Katika njia hii inayoenda Karbala, upendo unajipatia maana na ukweli unaonekana. Katikati ya uzuri wote wa Arbaeen, picha ya nyoyo safi za watoto wa Iraq ndiyo nzuri zaidi. Ninyi ndio wamiliki wa Mawakib, wenyeji wanyenyekevu wa njia hii yenye nuru, njia hii ya kuonekana kwa Mahdi aliyeahidiwa (Mwenyezi Mungu aharakishe kuonekana kwake). Ninyi hamkufungua tu milango ya nyumba zenu bali pia nyoyo zenu kwa mahujaji. Kwa kipande cha mkate rahisi, kikombe cha maji na zulia la udongo, lakini kwa mikono iliyojaa upendo na macho ya mbinguni, mliifundisha dunia maana ya ukarimu, hisani na msamaha."

Al Sadegh aliongeza: "Mlitufundisha kwamba kumtumikia Hussein (a.s.) hakuna mipaka. Enyi watoto wa ukarimu, tulijifunza upendo na urafiki kutoka kwenu. Nyoyo zenu zikawa za Husayni na kwa moyo wote, bila kutarajia malipo yoyote, bila kubishana na bila kuacha, mliwakaribisha mahujaji wa Hussein. Kutoka ndani kabisa ya moyo, kwa lugha ya machozi na mantiki ya ufahamu, tunasema: Enyi watu wa Iraq, tunawashukuru. Kuanzia mamlaka ya juu ya kidini hadi serikali na taifa, hasa makabila mashujaa, vijana wenye nguvu, dada wa Zaynab na vikosi vyote vya usalama, macho hayo machozi yaliyogeuka kuwa mchana ili kuhakikisha usalama wa mahujaji na kuondoa mawingu ya giza, ujinga na chuki."

Enyi taifa tukufu la Iraq, tunabusu udongo ulio chini ya miguu yenu kwa sababu mliitandika njia ya Hussein (a.s.) kwa maua. Mchanganyiko huu wa ajabu wa meza za hisani za Hussein (a.s.), zilizojaa ukarimu, ucha Mungu na upinzani, unarudia kilio cha "Hayhat Minaz-Zillah" (Unyenyekevu uko mbali nasi); kilio ambacho leo kimetikisa misingi ya maadui wa umma wetu katika eneo hilo na kufichua udhaifu wao wa kuzua migawanyiko kati ya mataifa, na Insha'Allah, kwa kufuata mfano wa harakati ya Hussein (a.s.), bendera ya ukandamizaji na uvamizi itaondolewa katika eneo hilo.

Mwishoni mwa ujumbe wake, Balozi wa Iran aliongeza, "Ninahisi pia ni muhimu kumshukuru taifa langu la Iran, la thamani na la heshima, ambalo kwa hekima, ufahamu, heshima na utulivu walishiriki katika sherehe hii kubwa ya Arbaeen ya Seyyid al-Shuhada na walifuata sheria na mila zote za nchi ndugu na rafiki, Iraq mpendwa, na kuwaambia: Ninyi ni fahari yetu."