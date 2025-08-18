Wazo la "Israeli Kuu" linatishia usalama wa eneo na dunia kwa ujumla

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelaani vikali uamuzi wa utawala wa Kizayuni wa kuhamisha wakazi wa jiji la Gaza na kuwahamisha wakazi na wakimbizi wasio na ulinzi, na inasisitiza wajibu wa jamii ya kimataifa na nchi za Kiislamu kukabiliana na uhalifu huu wa kutisha wa kivita.

Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje inasema: "Uamuzi wa utawala wa wavamizi wa kuwalazimisha wakazi wa jiji la Gaza kuhama, ambao wamekuwa chini ya mashambulizi makali ya mabomu kwa karibu miaka miwili na wamekabiliwa na njaa iliyoletwa na utawala wa wavamizi katika miezi 5 iliyopita, ni mfano dhahiri wa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu ambao lengo lake ni kumaliza mpango wa mauaji ya kimbari na kufuta Palestina kama taifa na utambulisho. Bila shaka, uamuzi huu ni matokeo ya kutoadhibiwa kwa viongozi wahalifu wa utawala wa Kizayuni, ambayo yenyewe ni matokeo ya msaada kamili wa kijeshi na kisiasa kutoka kwa Marekani na baadhi ya nchi za Ulaya kwa utawala huu, na kuzuia hatua zozote za dhati kutoka kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na mahakama za kimataifa kuwawajibisha viongozi wa utawala huu."

Uhalifu wa utawala wa Kizayuni wa kuwalazimisha wakazi wa jiji la Gaza kuhama, ambao umepangwa kwa lengo la kuharibu kabisa sura na utambulisho wa kitaifa wa Wapalestina katika eneo hili na kumaliza mpango wa mauaji ya kimbari ya Wapalestina, unakwenda sambamba na madai ya kutokuwa na haya na hatari sana ya waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni ya kujaribu kuunda wazo la "Israeli Kuu" - ambalo linajumuisha sehemu kubwa ya ardhi za Kiislamu-Kiarabu - unaonyesha asili ya utawala wa Kizayuni unaotaka kutawala na hatari kubwa ambayo utawala huu umeleta kwa amani na usalama wa eneo na ulimwengu.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikionya dhidi ya njama ya utawala wa Kizayuni ya kuongeza mauaji na kufanya uhalifu zaidi kwa kisingizio cha kuwahamisha watu wa jiji la Gaza kwenda kusini mwa eneo hili, inasisitiza umuhimu wa hatua za haraka kutoka kwa jamii ya kimataifa, haswa nchi za Kiislamu, kusimamisha vita na mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Palestina, na inaonyesha kwamba kutojali na kutochukua hatua mbele ya dhuluma na ukatili usio na mipaka wa utawala wa kibaguzi wa Kizayuni utaufanya utawala huo kuwa na tamaa zaidi ya kuendelea na uhalifu na upanuzi wa kihalifu.