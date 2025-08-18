Tukio la 8 Shahrivar lilikuwa mfano dhahiri wa ugaidi uliopangwa kwa msaada wa Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Hojjatoleslam “Asghar Asghari” leo, Jumapili, Agosti 17, 2025, katika mkutano wa mashauriano na kupanga sherehe ya kuadhimisha mashahidi wa Wiki ya Serikali, mashahidi Rajai na Bahonar, akirejelea kumbukumbu ya kurudi kwa mateka huru katika nchi ya Kiislamu mnamo Agosti 17, alisema: “Siku hii, pamoja na kumbukumbu ya mashahidi wote wa thamani wa Mapinduzi ya Kiislamu na Ulinzi Mtakatifu, inapaswa kuheshimiwa daima.”

Alieleza kuwa katika wiki zijazo, mipango mbalimbali itafanyika katika mkoa, ambapo muhimu zaidi ni tukio la 8 Shahrivar, ambalo linakumbusha mashahidi wawili mashuhuri na maarufu wa Mapinduzi ya Kiislamu, mashahidi Mohammad Ali Rajai na Mohammad Javad Bahonar. Alisema: “Mashahidi hawa wawili wa hali ya juu walikuwa ishara za maisha rahisi, kuwa karibu na wananchi, na usimamizi wa kimapinduzi na waumini, na tukio la kigaidi la mlipuko katika ofisi ya waziri mkuu mwaka 1360 (1981) ambalo lilisababisha kifo chao, lilikuwa mfano dhahiri wa ugaidi uliopangwa na msaada wa moja kwa moja wa Marekani kama adui mkuu wa taifa la Iran.”

Mkuu wa Baraza la Kuratibu la Uenezaji wa Kiislamu la Mazandaran, akisema kwamba uhalifu huu ni sehemu ya miradi ya kudumu ya maadui ya kudhibiti Mapinduzi ya Kiislamu kupitia ugaidi na kuleta ukosefu wa usalama, alisema: “Mbali na tukio hili, Yomollah (Siku ya Mungu) ya 17 Shahrivar pia ina umuhimu maalum, ambayo ni mojawapo ya matukio muhimu zaidi katika historia ya Mapinduzi ya Kiislamu.”

Asghari aliendelea: “Uasi huu, kwa kujitolea na upinzani wa wananchi, ulitikisa misingi ya utawala wa Pahlavi, na kifo cha mashahidi wengi wa nchi yetu mpendwa katika Uwanja wa Jaleh huko Tehran, kilikuwa hatua muhimu katika njia ya mapinduzi.”

Aliongeza: “Imam Khomeini (Mwenyezi Mungu amrehemu) alitaja siku hii kama Yomollah na akasisitiza umuhimu wa kuiadhimisha, na umuhimu wa matukio haya ni katika kuhifadhi mzunguko wa upinzani wa taifa la Iran, ambalo leo limekuwa mfano wa upinzani duniani.”

Mkuu wa Baraza la Kuratibu la Uenezaji wa Kiislamu la Mazandaran alielezea kuendelea kwa sera za kupinga Iran za maadui na akasema: “Katika miaka ya 60 (miaka ya 1980) ambapo ugaidi dhidi ya viongozi wa mapinduzi uliongezeka, leo sera hizi zinaendelezwa kwa njia ya vita vya mseto, mashambulizi ya mtandao, na vita vya kisaikolojia na vyombo vya habari dhidi ya taifa la Iran.”

Asghari alifafanua: “Vita vya kulazimishwa vya siku 12 vilikuwa mfano wazi wa shinikizo hili, ambapo mamia ya raia, wakiwemo wanawake, watoto, wafanyakazi wa msaada, wanasayansi wa nyuklia, na makamanda wa kijeshi, walikuwa mashahidi.”

Aliongeza: “Vitendo hivi vinaonyesha kuendelea kwa uovu wa kiburi cha kimataifa, ambacho bado kinatishia taifa tukufu la Iran, na dhuluma na uhalifu wa utawala wa Kizayuni huko Gaza, ambao unaendelea kwa karibu miaka miwili, ni mfano mwingine wa ukatili huu.”

Mkuu wa Baraza la Kuratibu la Uenezaji wa Kiislamu la Mazandaran, akisisitiza kwamba vita vya siku 12 havikukua tu vita vya kijeshi, alisema: “Vita hivi vilikuwa dhihirisho la mchanganyiko wa vita vya kijeshi, mtandao, vyombo vya habari, na kisaikolojia dhidi ya taifa la Iran, ambavyo vilizimwa na upinzani wa akili na umoja wa taifa.”

Asghari alikumbuka mashahidi Rajai, mashahidi wa 17 Shahrivar, na mashahidi wa vita vya kulazimishwa na alisema: “Tunapaswa daima kuweka hai kumbukumbu ya mashahidi wa huduma na kujitolea, na mashahidi wa Wiki ya Serikali pia ni miongoni mwa hawa wapendwa ambao wamechukua hatua katika njia hii yenye utukufu.”

Aliendelea: “Katika mkutano wa jana na wakurugenzi mkuu wa serikali na katibu wa makao makuu ya Wiki ya Serikali, ilipangwa kwamba mnamo 8 Shahrivar, hafla mashuhuri na kamili itafanyika katikati ya mkoa.”

Mkuu wa Baraza la Kuratibu la Uenezaji wa Kiislamu la Mazandaran alisema: “Mpango huu unajumuisha sehemu za kitamaduni na sherehe, ambapo, pamoja na kuadhimisha mashahidi, utendaji wa serikali katika mwaka uliopita na mafanikio ya mfumo katika miaka arobaini na saba iliyopita yatatolewa kwa watu.”

Asghari, akisema kwamba sherehe hii ni fursa ya kuwaelimisha watu juu ya umuhimu wa upinzani na kujitolea, aliendelea: “Lengo letu ni kuimarisha umoja wa kitaifa, kueneza dhana ya kujitolea, upinzani, na huduma ya kweli kati ya vizazi vipya, pamoja na kulaani mfumo wa utawala na kufichua sura ya kigaidi ya serikali ya Marekani na utawala wa Kizayuni.”

Mwishowe, alielezea matumaini: “Kwa mwongozo wa Kiongozi Mkuu na ushiriki wa taasisi zote, mipango hii itafanyika vizuri na njia ya mashahidi wakuu itaendelea ili taifa la Iran liendelee kuchukua hatua katika njia ya upinzani na maendeleo.”