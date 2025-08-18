Upinzani katika utumwa unapaswa kusisitizwa zaidi katika simulizi ya Ulinzi Mtakatifu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), sambamba na maadhimisho ya kurudi kwa mateka walioachiliwa wenye fahari katika nchi ya Kiislamu, sherehe ya uzinduzi na uhakiki wa kitabu "Mimi Sio Ibrahim Hadi" ilifanyika katika Jumba la sanaa la dijitali la Fakae katika Jumba la Makumbusho la Kitaifa la Mapinduzi ya Kiislamu na Ulinzi Mtakatifu. Waliohudhuria ni pamoja na Brigedia Jenerali Mehdi Amirian, Mkurugenzi Mtendaji wa Jumba la Makumbusho, mateka aliyeachiliwa Ibrahim Hadi, msimulizi wa kazi, Mohammad Ghasemipour, mhakiki wa fasihi, Amir Nubrani, mwandishi wa kitabu, na kundi la waandishi wa habari na wapenzi wa fasihi ya Ulinzi Mtakatifu.

Mwanzoni mwa sherehe, Brigedia Jenerali Amirian, akirejelea umuhimu wa kushughulikia vipengele mbalimbali vya vita vya miaka minane vya kulazimishwa, alisema kwamba Ulinzi Mtakatifu haukuwa tu kwenye uwanja wa vita, bali pia ulifanyika ndani ya familia. Alisema: "Makundi mbalimbali ya watu yalishiriki katika Ulinzi Mtakatifu; kutoka kwa makamanda na Basij nyuma ya mabwawa ya udongo hadi kwa baba, mama, wake, na watoto wa wapiganaji ambao walicheza jukumu muhimu katika mchakato huu."

Brigedia Jenerali Amirian aliongeza: "Vita vya kulazimishwa vya siku 12 pia vilikuwa na matukio mengi, ambayo kwa kuyazingatia, mazingira ya Ulinzi Mtakatifu yanaweza kueleweka vizuri zaidi; kwa hivyo, tunapaswa kuzungumza zaidi kuhusu shida ambazo wake, watoto, na wazazi wa mashahidi na wapiganaji wa kujitolea wanazipitia, na msaada zaidi unapaswa kutolewa kwao."

Mkurugenzi Mtendaji wa Jumba la Makumbusho la Kitaifa la Mapinduzi ya Kiislamu na Ulinzi Mtakatifu, akisisitiza umuhimu wa kuzingatia suala la mateka walioachiliwa, alibainisha: "Eneo la mateka walioachiliwa halijashughulikiwa kama inavyostahili. Ingawa taasisi na mashirika yamekuwa na shughuli, bado kuna kazi nyingi ya kufanya. Upinzani kwenye uwanja wa vita una maana moja, lakini upinzani wakati wa utumwa una maana nyingine. Mwanajeshi anayepigana na bunduki kwenye bwawa la udongo anapigana kwa njia moja, lakini anapokamatwa katika ardhi ya adui na chini ya utawala wake, anakabiliwa na hali tofauti. Hata katika gereza la adui, mateka wetu walioachiliwa hawakuacha upinzani."

Alifafanua: "Wakati wa utumwa, kivuli cha adui kinanyemelea juu ya mateka; anapata shinikizo kutoka kwa adui kuhusu chakula, mahitaji ya msingi, shughuli za kitamaduni, kidini, na za kibinafsi. Kwa nje, inaweza kuonekana kwamba hakuna jukumu lililobaki kwa mateka, lakini mateka wetu walioachiliwa hawakuacha mapambano na upinzani hata katika hali hizo. Dhana hii inapaswa kuonyeshwa zaidi katika simulizi ya Ulinzi Mtakatifu."

Brigedia Jenerali Amirian alisema kwamba Ulinzi Mtakatifu na haswa suala la mateka walioachiliwa linahitaji vitabu na kazi za maandishi zaidi, na aliendelea: "Upinzani kwenye uwanja wa vita una somo kubwa kwetu, lakini upinzani katika utumwa, chini ya miguu ya adui, ni maana nyingine ya uvumilivu ambayo inapaswa kuzingatiwa na kuchambuliwa. Kusoma na kuchapisha vitabu katika eneo hili ni hatua ya thamani na inapaswa kupanuliwa."

Kisha, Amir Nubrani, mwandishi wa kitabu "Mimi Sio Ibrahim Hadi," katika hotuba yake, akirejelea mchakato wa kuundwa kwa kazi hii, alisema: "Baada ya kifo cha wazazi wa shahidi, kaka yake alisimulia kumbukumbu ambazo ziliweka msingi wa kuandika sehemu ya kitabu hiki. Kwa kweli, juhudi na kazi iliyowekwa katika kukusanya simulizi hizi ilisababisha kuundwa kwa kazi ya kudumu kuhusu shahidi huyu mkuu."