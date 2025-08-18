Mchakato wa Kuanza kwa Kuondoka Kabisa kwa Vikosi vya Marekani kutoka Baghdad kwenda Erbil mnamo Septemba

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), chanzo cha serikali ya Iraq kilitangaza kuwa vikosi vya Marekani vitaanza mchakato wa kuondoka kabisa kutoka Baghdad na vitahamishwa kwenda Erbil, mji mkuu wa Kanda ya Kurdistan ya Iraq, kuanzia Septemba ijayo (2025).

Kama ilivyoripotiwa na Al-Sumaria News, ikinukuu chanzo hicho, vikosi vya Muungano wa Kimataifa vitaondoka katika kambi ya Ain al-Asad, Uwanja wa Ndege wa Baghdad, na makao makuu ya Amri ya Pamoja ya Operesheni na vitahamishwa kwenda Erbil.

Chanzo hicho kilieleza kuwa mchakato wa kuondoka kwa vikosi utafanyika mnamo Septemba na utatekelezwa ndani ya mfumo wa makubaliano kati ya Baghdad na Washington.

Aliongeza kuwa wakufunzi wa kijeshi wa Marekani watabaki Iraq na uwepo wao hauhusiani na kuondoka kwa vikosi vya Muungano.

Al-Sumaria News pia ilikumbusha kwamba hapo awali kulikuwa na ripoti juu ya kuanza kwa uhamisho wa vifaa vya Marekani kutoka kambi ya Ain al-Asad magharibi mwa Iraq. Hatua hii ni kulingana na makubaliano kati ya Baghdad na Washington ya kumaliza misheni ya Muungano wa Kimataifa. Kulingana na makubaliano haya, vikosi vya Marekani vitabaki tu Erbil na kaskazini mwa Iraq hadi Septemba 2026.

Inafaa kuzingatia kwamba mnamo Januari 2024, Kamati Kuu ya Pamoja ya Kijeshi kati ya Iraq na Muungano wa Kimataifa unaoongozwa na Marekani iliundwa ili kupitia upya misheni ya muungano katika mapambano dhidi ya ISIS.

Katika taarifa iliyotolewa na ofisi ya Waziri Mkuu wa Iraq wakati huo, ilisisitizwa: "Kukamilika kwa misheni ya kijeshi ya Muungano wa Kimataifa dhidi ya ISIS, baada ya muongo mmoja tangu kuanzishwa kwake na kufikiwa kwa mafanikio makubwa, kwa kushirikiana na vikosi vya usalama na kijeshi vya Iraq, kutakuwa jukumu la wataalamu wa kijeshi."