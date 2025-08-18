Ukosoaji Kuhusu Ujumbe dhidi ya Uislamu wa Afisa Mwandamizi wa Jimbo la Texas

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Mkuu wa Tume ya Huduma za Mazishi ya Texas amekabiliwa na wimbi la ukosoaji kwa kutuma jumbe zenye chuki dhidi ya Uislamu wakati wa kuchunguza kesi ya msikiti wa "East Plano".

Ripoti zinaonyesha kwamba Christine Tipps, mkuu wa tume hiyo, katika mawasiliano yake na aliyekuwa Mkurugenzi Mtendaji Scott Bingaman, alituma picha kutoka kwa mtandao mmoja wenye msimamo mkali unaounga mkono utawala wa Kizayuni, ambao ulielezea Qur'ani kama maandishi ya vurugu na tishio kwa wasio Waislamu. Pia alituma video kutoka kwa mtumiaji wa YouTube mwenye msimamo mkali ambaye alielezea msikiti wa "East Plano" kama tishio kwa jamii ya Marekani.

Ujumbe huu ulitumwa wakati tume hiyo ilikuwa ikichunguza malalamiko dhidi ya msikiti. Hatimaye, kituo hicho cha Kiislamu kiliachiliwa bila makosa yoyote.

Katika moja ya jumbe, Bingaman, aliyekuwa Mkurugenzi Mtendaji wa tume hiyo, akijibu maudhui ya kupinga Uislamu, aliandika: "Ni vigumu kuwa na subira wakati chuki inafundishwa." Tipps alijibu: "Nakubali!"

Kuchapishwa kwa mawasiliano haya sasa kumeibua maswali mazito kuhusu upande wowote na utendaji wa tume ya serikali huko Texas. Wanaharakati wa Kiislamu wametaja kitendo hiki kama ubaguzi na wametaka uchunguzi wa uwazi wa suala hilo.