Hatua ya Hivi Punde ya Italia Dhidi ya Utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, shirika la habari la Italia la Aki liliripoti kwamba waandaaji wa maonyesho ya Levantina, moja ya maonyesho muhimu ya biashara ya nchi hiyo, wametangaza kuwa wameuondoa utawala wa Kizayuni kutoka kwa shughuli za toleo lao la 88.

Hapo awali, wafanyakazi wa bandari ya Genoa nchini Italia pia walizuia meli ya Saudi Yanbu iliyobeba silaha za kijeshi kwa ajili ya utawala wa Kizayuni kupita. Meli hiyo ya Saudi ilikuwa ikisafiri kutoka Marekani kwenda eneo hilo na vifaa vya kijeshi wakati wafanyakazi wa bandari ya Genoa waligundua kuwa vifaa hivyo vilikuwa vikisafirishwa kwa ajili ya utawala wa Kizayuni.

Jana, gazeti la Kiebrania la Haaretz pia liliripoti kwamba Australia ilifuta visa ya Simcha Rothman, mwanachama wa bunge la utawala wa Kizayuni. Rothman alitarajiwa kusafiri kwenda Australia leo na kuhudhuria sherehe za Kiyahudi huko Melbourne.

Kulingana na ripoti hiyo, hawezi tena kuwasilisha maombi ya visa kwa miaka mitatu ijayo.

Australia ilisema kuwa visa ya Rothman ilifutwa kutokana na misimamo yake ya uadui iliyoenezwa kwenye mitandao ya kijamii, ikiwemo suala la kuharibu Hamas na kupanua maeneo yanayokaliwa, na kukataa kwake kwamba utawala huo umefanya uhalifu wowote dhidi ya Wapalestina.