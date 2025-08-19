"Wall Street": Zelenskyy Hakukataa "Kubadilishana Maeneo" Katika Mkutano na Trump

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Russia Today, gazeti la Wall Street Journal liliripoti, likinukuu maafisa wa Ulaya, kwamba Volodymyr Zelenskyy, Rais wa Ukraine, hakukataa mpango wa kubadilishana maeneo na Urusi wakati wa mkutano wake wa jana na mwenzake wa Marekani, Donald Trump.

Ripoti hiyo inasema kwamba Zelenskyy wakati huo huo alisisitiza kuwa itakuwa vigumu kupuuza mazingatio ya kikatiba nchini Ukraine.

Kulingana na ripoti hiyo, Rais wa Ukraine alielezea changamoto zinazokabili mchakato wa kuwahamisha wakazi wa nchi yake na kukiuka vipengele vya katiba ya Ukraine, lakini alisema anaweza kuzingatia mabadilishano yanayolingana.

Hapo awali, Rais wa Ukraine alikuwa ametangaza katika mahojiano: "Kukabidhi maeneo ya Ukraine kwa Urusi haiwezekani."

Baada ya mkutano katika Ikulu ya White House, alisema: "Hatuhitaji kusitisha mapigano, tunahitaji amani ya kweli."

Zelenskyy, akisisitiza kwamba suala la ardhi ya Ukraine ni muhimu sana, alisema: "Nitajadili suala hili na Putin katika mkutano wangu naye."

Alisema: "Nilikuwa na mazungumzo ya kina na Trump kuhusu maeneo ya Ukraine."