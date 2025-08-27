Jeshi la Israel latupa vipeperushi vya vitisho katika eneo la Al-Adisa Kusini mwa Lebanon

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), mwandishi wa habari wa mtandao wa "Al-Nashra" kusini mwa Lebanon ametangaza kuwa jeshi la utawala wa Kizayuni limetupa vipeperushi vya karatasi karibu na eneo la "Al-Adisa" kusini mwa Lebanon.

Vipeperushi hivi vina vitisho vya moja kwa moja dhidi ya mmoja wa wakazi wa eneo hilo.

Hatua hii imekuja kama mwendelezo wa mvutano wa mpaka kati ya Lebanon na utawala wa Kizayuni na imezua wasiwasi miongoni mwa wakazi wa eneo hilo.

Bado hakuna majibu rasmi kutoka kwa mamlaka za Lebanon kuhusu tishio hili.