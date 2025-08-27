Waziri wa Vita wa Utawala wa Kizayuni: Hatutajiondoa kutoka Jabal al-Sheikh, Syria / Tutaendelea kusaidia Druze

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Yisrael Katz, waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni, ametangaza kuwa vikosi vya jeshi la utawala huo vitabaki kwenye Mlima Sheikh na eneo la buffer ili kulinda makazi ya Kizayuni.

Katz aliandika katika ujumbe kwenye jukwaa la "X": "Jeshi litasalia katika Jabal al-Sheikh na eneo la buffer, kwa sababu eneo hili ni muhimu kulinda makazi ya Golan na Galilaya dhidi ya vitisho vinavyowezekana kutoka Syria. Uamuzi huu ni moja ya masomo muhimu kutoka matukio ya Oktoba 7."

Pia alisisitiza kuwa Israel itaendelea kuunga mkono jamii ya Druze nchini Syria.

Katika muktadha huu, vikosi vya utawala wa Kizayuni vimeanza kuimarisha vituo vya kijeshi katika kijiji cha Rakhleh katika eneo la Jabal al-Sheikh. Kijiji hiki kinaangalia njia tatu muhimu zinazounganisha Damascus na Baalbek na Beirut. Kwa hatua hii, vikosi vya uvamizi sasa viko umbali wa kilomita 20 tu kutoka Damascus, kilomita 50 kutoka Baalbek, na kilomita 60 kutoka Beirut.