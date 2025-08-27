Kutokana na kupuuzwa na Serikali ya Lebanon; Hezbollah inaanza ujenzi upya wa Dahiyeh

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, gazeti la Al-Akhbar liliripoti kuwa baada ya Hezbollah kuona kupuuzwa kwa serikali ya Lebanon na siasa zake katika mchakato wa ujenzi upya wa maeneo yaliyoharibiwa na vita, imeamua kuanza operesheni ya ujenzi upya kwa kutumia fedha za kibinafsi kupitia kampuni ya "Waad".

Katika muktadha huu, inatarajiwa kwamba chama hicho, kupitia taasisi na miundo yake husika kama vile Jihad al-Bina na Waad, kitaanza operesheni za ujenzi upya katika Dahiyeh ya kusini na maeneo yaliyoharibiwa na vita, isipokuwa mitaa ya vijiji vya mpakani, na bajeti inayozidi dola bilioni moja katika awamu ya kwanza. Baada ya hapo, awamu nyingine mbili za ujenzi upya zitatekelezwa, ambazo kila moja itagharimu dola bilioni moja.

Tukio hili lilitokea zaidi ya miezi nane baada ya kumalizika kwa uvamizi na baada ya Hezbollah kufadhili ujenzi upya wa karibu nyumba 402,000 kwa gharama inayozidi dola bilioni 1.1. Hezbollah pia imeweka kwenye ajenda yake msaada wa kiufundi na kiutendaji wa kuondoa uchafu kutoka 90% ya majengo yaliyoharibiwa, isipokuwa maeneo ya mpakani.