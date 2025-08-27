Protesta nel Libano meridionale in concomitanza con la visita del rappresentante americano nella regione

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), un certo numero di residenti del Libano meridionale si è riunito nella piazza della città di "Al-Khiam" in una manifestazione di protesta, sventolando bandiere di Hezbollah, per annunciare la propria opposizione alle posizioni degli Stati Uniti e alla visita di "Thomas Barrack", l'inviato speciale americano per gli affari del Libano e della Siria, nella regione.

Thomas Barrack è arrivato con un elicottero in una base militare nella città di Marjayoun. Contemporaneamente, le forze dell'esercito libanese si sono schierate nella zona e all'ingresso nord della città di Al-Khiam per garantire la sicurezza durante la visita.

Questo evento si verifica mentre sono stati lanciati appelli per manifestazioni di protesta e ci sono anche rapporti che indicano che il rappresentante americano intende visitare diversi villaggi nel sud in elicottero.

È da notare che "Thomas Barrack", l'inviato speciale americano per gli affari del Libano e della Siria, ha recentemente insultato i giornalisti in una conferenza stampa tenutasi dopo il suo incontro con il presidente libanese "Joseph Aoun". Ha chiesto ai giornalisti di comportarsi in modo civile e di non essere come animali!

L'inviato americano si è rivolto sfacciatamente ai giornalisti dicendo: "Se regna il caos e il disordine come gli animali, ce ne andremo da qui. Se volete sapere cosa sta succedendo, dovete comportarvi in modo civile. Questo è il problema della regione; pensate forse che siamo felici di questo e che ci piaccia stare qui?"