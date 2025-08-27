Il Ministro della Guerra del regime sionista: Non ci ritireremo dal Monte Hermon in Siria/ Continueremo a sostenere i Drusi

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), Yisrael Katz, Ministro della Guerra del regime sionista, ha dichiarato che le forze dell'esercito del regime rimarranno sul Monte Hermon e nella zona cuscinetto per proteggere gli insediamenti sionisti.

In un messaggio sulla piattaforma "X", Katz ha scritto: "L'esercito rimarrà di stanza sul Monte Hermon e nella zona cuscinetto, poiché questa regione è essenziale per proteggere gli insediamenti del Golan e della Galilea da potenziali minacce dalla Siria. Questa decisione è una delle lezioni chiave degli eventi del 7 ottobre."

Ha anche sottolineato che Israele continuerà a sostenere la comunità drusa in Siria.

In questo contesto, le forze del regime sionista hanno rafforzato le loro posizioni militari nel villaggio di Rakhleh, nella regione del Monte Hermon. Questo villaggio domina tre rotte vitali che collegano Damasco a Baalbek e Beirut. Con questa azione, le forze di occupazione si trovano ora a soli 20 chilometri da Damasco, a 50 chilometri da Baalbek e a 60 chilometri da Beirut.