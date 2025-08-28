Mashambulizi ya Anga ya Utawala wa Kizayuni dhidi ya Vikosi vya Al-Joulani Kando ya Damascus

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu kituo cha Al Jazeera, vyanzo vya ndani nchini Syria vimeripoti kuwa ndege za kivita za utawala wa Kizayuni zililenga eneo la Al-Kiswah, kando ya mji wa Damascus, kwa mashambulizi kadhaa ya anga.

Vyanzo hivyo pia vilitangaza kuwa mashambulizi kadhaa ya anga ya Kizayuni pia yamejumuisha maeneo ya Mlima Jabal al-Mana, magharibi mwa Damascus.

Hadi wakati wa kuripoti habari hii, hakuna ripoti iliyotolewa kuhusu uharibifu au majeruhi yanayowezekana.

Shambulio hili lilifanyika siku moja baada ya eneo hilo kushambuliwa pia na Israeli siku ya Jumanne, ambapo wanajeshi sita wanaohusika na Al-Joulani waliuawa.