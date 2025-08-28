Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu Al Jazeera, tovuti ya “Mintpress News” imechapisha utafiti unaothibitisha kwamba jeshi la utawala wa Kizayuni linatumia mbinu za kingono kujisafisha kutokana na uhalifu na mauaji ya halaiki yaliyotokea katika Ukanda wa Gaza na nchi nyingine za kanda.

Makala hiyo inaeleza kuwa tukio hili si jambo la hiari, bali ni mkakati rasmi unaoungwa mkono na baraza la mawaziri la Israel, ambao unalenga kugeuza maoni ya umma kutoka kwa mauaji ya halaiki huko Gaza kwa picha za kuvutia na maudhui ya kuchochea kutoka kwa wanajeshi wa kike wa Kizayuni.

Makala hiyo inasema: Katikati ya uchokozi na mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya majirani zake, utawala wa Kizayuni, ili kuboresha taswira yake, unaonyesha maudhui ya kuchochea ngono kutoka kwa wanajeshi wake wa kike ili kuweza kubadilisha hisia za watazamaji wake kutoka kwa hasira juu ya uhalifu wa kivita hadi tamaa.

Kulingana na ripoti hiyo, hivi karibuni, akaunti mbalimbali za jeshi la utawala wa Kizayuni kwenye mitandao ya kijamii zinatumia njia hii. Katika baadhi ya picha hizi, matendo ya wanajeshi wa kike wa Kizayuni yanatumiwa na mitazamo ya Israeli na kuambatana na picha za mavazi yao yasiyo ya kawaida kwenye mitandao ya kijamii ili kuweza kuwashawishi watazamaji kuhusu mitazamo ya Kizayuni ya habari hizi.

Baadhi ya wanajeshi wa kike wa Kizayuni wana akaunti za kibinafsi kwenye mitandao ya kijamii na mamilioni ya wafuasi. Mmoja wa watu hawa ni Natalia Fadeev, ambaye anachapisha maudhui ya kingono pamoja na maneno ya kishujaa kuhusu utawala wa Kizayuni. Maudhui ya machapisho yake, pamoja na picha zake zisizo za kawaida, ni mchanganyiko wa uadui wa wazi kwa Waislamu na kukana kwa njia isiyo ya moja kwa moja uhalifu wa kivita wa jeshi la utawala wa Kizayuni. Kwa mfano, katika moja ya maoni yake, aliandika: "Tunaenda kuwakamata Waislamu wachache" au mahali pengine anawauliza watazamaji wake vijana: "Niangalie machoni, unafikiri kweli ninaweza kutenda uhalifu wa kivita?"

Tangazo la Kifo na Picha Chafu!

Uchapishaji wa picha za wanajeshi wa kike wa Kizayuni wakiwa na mavazi yasiyofaa hauzuiliwi tu kwenye akaunti za mitandao ya kijamii, bali pia vyombo vya habari vinavyojulikana hufanya hivyo, hata wakati wa kutangaza kifo cha baadhi yao.

Wazo la kuchapisha picha za kuchochea na kutumia wanawake kwa njia ya vitendo ili kuhalalisha uhalifu wa kivita wa utawala wa Kizayuni ni wazo la baraza la mawaziri la utawala huu. Mnamo mwaka 2017, baraza la mawaziri lilizindua kampeni ya kuboresha taswira ya utawala wa Kizayuni nchini Marekani ambayo ilitumia chombo hiki.

David Dorfman, mshauri wa vyombo vya habari wa ubalozi wa utawala wa Kizayuni nchini Marekani, akielezea sababu za kampeni hii, alisema: "Wanaume wa umri huu hawana hisia zozote kwa Israeli, na tunaliona hili kama tatizo, kwa hiyo tulikuja na wazo ambalo litawavutia."

Watu Mashuhuri wa Marekani Katika Huduma ya Uzayuni

Juhudi nyingine ya kuboresha taswira ya jeshi la Kizayuni ni kuwaalika watu mashuhuri wa Marekani kuingiliana na wanajeshi wa kike wa Kizayuni. Mnamo 2017, mcheshi wa Marekani Conan O'Brien alisafiri kwenda maeneo yaliyokaliwa na kuchapisha klipu ya mazoezi yake na mawasiliano yake na wanajeshi wa kike wa jeshi la utawala wa Kizayuni. Miaka 2 baadaye, mwigizaji na mwimbaji wa Marekani Hailee Steinfeld pia alisafiri kwenda maeneo yaliyokaliwa katika ziara ya utangazaji iliyofadhiliwa na baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni.

Ziara za Utangazaji wa Ngono

Kulingana na sheria ya utawala wa Kizayuni, Wayahudi wote wana haki ya kupata pasipoti ya Israeli na kuhamia maeneo yaliyokaliwa. Ili kuhamasisha mchakato huu, baraza la mawaziri la Netanyahu limeandaa safari za bure kwenda maeneo yaliyokaliwa, ambazo zinagharimu maelfu ya dola kwa kila Myahudi. Hadi sasa, karibu vijana milioni moja wameshiriki katika safari hizo. Kulingana na wafanyakazi, katika safari hizi, mahusiano ya kimwili kati ya wakazi wa maeneo yaliyokaliwa na wageni yanahimizwa daima. Waandaaji wa programu hii hutumia wanajeshi wa kike wa Kizayuni kuongozana na vikundi hivi.

Utafiti wa Kizayuni unaonyesha kuwa kufanya kozi hizi na kuimarisha uhusiano wa washiriki wa kozi hizi na wakazi wa maeneo yaliyokaliwa, huongeza uwezekano wa wao kuunga mkono sera za utawala wa Kizayuni hadi asilimia 160. Kwa hiyo, Netanyahu amehaidi kutoa zaidi ya dola milioni 100 za bajeti ya kuunga mkono mradi huu.

Uhalifu wa Kivita Katika Programu za Kuchumbiana

Njia nyingine ya kuhalalisha mauaji ya halaiki huko Gaza kwa picha za kuchochea ni profaili zinazohusiana na wanajeshi wa Kizayuni. Tathmini moja inaonyesha kuwa zaidi ya theluthi moja ya profaili kwenye tovuti za kuchumbiana zinaonyesha wanaume na wanawake waliovaa sare za jeshi la utawala wa Kizayuni.

Katika profaili hizi, nyuso zenye tabasamu zilizovaa sare za kijeshi zinaonyesha mali zilizoibiwa za Wapalestina, wamesimama mbele ya majengo yaliyobomolewa, na wanafurahia uharibifu wa Gaza. Hata picha zingine zinaonyesha udhalilishaji wa wazi wa misikiti na maeneo matakatifu ya Kiislamu.

Pamoja na haya yote, inaonekana kwamba uchapishaji wa picha za kuchochea za wanajeshi wa kike wa Kizayuni haujaweza kuzuia wimbi la chuki dhidi ya utawala wa Kizayuni na sera zake nchini Palestina, Syria, Lebanon na kwingineko.