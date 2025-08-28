Yahya Sari: Tulilenga Uwanja wa Ndege wa Al-Lud kwa Kombora la "Palestina 2"

Kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr, likinukuu Al-Masirah, Yahya Sari, msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen, alisema: "Kikosi cha makombora cha vikosi vya jeshi la Yemen, wakati wa operesheni maalum, kililenga uwanja wa ndege wa Al-Lud katika eneo la Jaffa linalokaliwa kwa kombora la balistiki la hypersonic la Palestina 2."

Aliongeza: "Operesheni hii ilifanikiwa na kusababisha mamilioni ya Wazayuni kukimbilia malazi ya dharura na kusababisha kusitishwa kwa ndege."

Yahya Sari alisisitiza: "Operesheni hii ilifanyika kwa kuunga mkono taifa la Palestina lililodhulumiwa na wapiganaji wake na kwa kujibu uhalifu wa mauaji ya halaiki ya wingi na njaa inayofanywa na adui wa Israeli dhidi ya wakazi wa Gaza."

Msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen alisema: "Utambuzi wa ulimwengu wa mateso ambayo ndugu zetu huko Gaza wanapitia kutokana na njaa, kuzingirwa na mashambulizi unaweka jukumu kubwa la kidini na kihistoria juu ya umma wa Kiarabu na Kiislamu. Umma wa Kiislamu, kutoka upande wa kidini, kibinadamu na kimaadili, lazima uchukue hatua za kumaliza njaa, kuondoa mzingiro na kusimamisha mashambulizi dhidi ya Gaza."

Yahya Sari alisema: "Yemen, bila kujali changamoto au matokeo yake, haitaachana na msimamo wake wa kuunga mkono Gaza mradi mzingiro haujaondolewa na mashambulizi hayajasimamishwa."