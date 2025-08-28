Baada ya Miaka Minne ya Utawala wa Taliban, Mahitaji ya Jumuiya ya Shia nchini Afghanistan Yamepuuzwa

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), miaka minne imepita tangu kuanza kwa utawala wa Taliban nchini Afghanistan; kundi ambalo sasa limemaliza baraza lake la mawaziri la muda na kujitangaza kama serikali rasmi ya nchi. Licha ya mabadiliko makubwa katika mchakato wa utawala wa Taliban, hakuna hatua zozote za mageuzi zilizotekelezwa kwa ajili ya jumuiya ya Shia nchini Afghanistan.

Baraza la Ulamaa la Shia nchini Afghanistan, miezi michache baada ya utawala wa Taliban kuanzishwa, liliwasilisha barua rasmi ya mahitaji ya jumuiya ya Shia. Vifungu muhimu zaidi vya barua hii vilikuwa ni kutambuliwa rasmi kwa fiqhi ya Ja'fari na kuingizwa kwa mafundisho ya Shia katika shule na vyuo vikuu; mahitaji ambayo baada ya miaka minne bado hayajajibiwa.

Katika kipindi hiki, hakuna wizara iliyokabidhiwa kwa jumuiya ya Shia na Taliban hawajatoa majibu chanya kwa ahadi zao za awali kuhusu mahitaji ya kidini na kimadhehebu ya Washia. Hata hivyo, jumuiya ya Shia nchini Afghanistan, kwa matumaini ya amani, usalama na undugu wa kitaifa, bado imejitolea kushirikiana.

Baraza la Ulamaa la Shia na Tume Kuu ya Shia nchini Afghanistan — taasisi mbili kuu zinazofuatilia mahitaji — zimejaribu mara kwa mara kufikisha sauti ya jumuiya ya Shia kwa maafisa wa Taliban. Taasisi hizi mbili katika mikutano rasmi na vyombo vya habari zimetoa wito wa kutambuliwa kwa haki za kidini za Washia, lakini uchunguzi wa ABNA unaonyesha kuwa hakuna matokeo ya dhahiri yaliyopatikana kutokana na harakati hizi.

Mkutano wa mwisho wa pamoja wa taasisi hizi mbili ulifanyika mwishoni mwa mwaka 1403 (kalenda ya Irani) na tangu wakati huo, hakuna ufuatiliaji mkubwa uliofanyika.

Wanaharakati wa Shia wanasisitiza kuwa ushirikiano wa jumuiya ya Shia na serikali ya Taliban unaweza kuwa na manufaa kwa nchi nzima, lakini ushirikiano huu haupaswi kubaki wa upande mmoja.

Kwa maoni yao, Taliban inapaswa kuweka kwenye ajenda yake kutambuliwa kwa fiqhi ya Ja'fari, ushiriki wa kisiasa na kitamaduni wa Washia, na kusikiliza sauti zao.

Hata hivyo, wanaharakati wengi na watu wa kawaida wa Shia, kutokana na vikwazo vilivyopo nchini Afghanistan, hawana uwezo wa kueleza mahitaji yao kwa uhuru kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii.

Pia, jaribio la mwandishi wa habari wa ABNA kupata msimamo wa mwisho wa Baraza la Ulamaa la Shia na Tume Kuu ya Shia kuhusu suala hili lilishindikana, kwani maafisa wa taasisi hizi walikataa kujibu.

Hali hii inaonyesha kwamba baada ya miaka minne ya mabadiliko, mahitaji ya jumuiya ya Shia nchini Afghanistan bado yametengwa na kutambuliwa kwa haki zao katika mfumo mpya kubaki katika hali ya sintofahamu.