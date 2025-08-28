Dhamira kuu ya Taasisi ya Imam Khomeini (rehmatullahi alayh) ni kuzalisha sayansi za binadamu za Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (as) -ABNA-, Ayatollah Mahmoud Rajabi alikutana na kikundi cha Waislamu wa Oman na kueleza kuwa lengo la kuanzishwa kwa Taasisi ya Imam Khomeini (Rahmatullahi Alayh), sambamba na madarasa ya kawaida ya madrasah za Iran na jamii za Shia, ni kutoa nyongeza muhimu kwa masomo ya madrasah ili wahitimu waweze kujibu maswali na mashaka (Ishkalaat) yanayojitokeza hasa katika nyanja za sayansi za binadamu za Kiislamu.

Aliongeza kuwa katika taasisi hii, wanafunzi wanapokea masomo ya kawaida ya madrasah pamoja na masuala kama falsafa, tafsiri ya Qur’ani, uchumi, sayansi ya jamii na masuala mengine ya sayansi za binadamu, ili waweze kuwa na malezi ya kielimu na maadili yanayofaa, na kujibu mahitaji ya kiakili na maarifa ya jamii za Kiislamu.

Mwenyekiti wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi (Majlis Khobregan Rahbari) alisema kuwa Taasisi ya Imam Khomeini ina misingi kadhaa muhimu inayolengwa, ikisisitiza masuala ya kielimu, maadili, na uelewa wa kijamii na kisiasa.

Aidha, mwanachama wa Jumuiya ya Walimu wa Madrasah za Qom alisema kuwa msingi wa taasisi ni kuzalisha sayansi za binadamu za Kiislamu. Alisema wahitimu wa taasisi wameweza kuchangia katika nyanja za falsafa, fiqh, malezi, sosholojia, pamoja na maeneo ya siasa na jamii, na kwamba taasisi nyingi za kielimu na madrasah zimeunganishwa na taasisi hii.

Ayatollah Rajabi aliendelea kusema kuwa moja ya jukumu kuu la taasisi leo ni kulea wanafunzi, kufundisha mafundisho ya Kiislamu na kutetea maadili ya dini. Alielezea kuwa marehemu Allama Mesbah Yazdi alisisitiza malezi ya kiakili, maadili na uelewa wa kizazi kipya cha wanafunzi wa madrasah, na kwa shukrani, wahitimu wa taasisi hiyo leo wapo katika nafasi za uongozi wa juu na wanafanikiwa.

Alirejelea kuwa wahitimu wa taasisi wana shughuli za kimataifa na kwa kuwa wana uelewa mzuri wa mafundisho ya Kiislamu, wanaweza kujibu mahitaji ya jamii za Kiislamu ndani na nje ya nchi, na wanahudumu kama walimu katika vyuo vikuu vya kimataifa. Pia baadhi ya wanafunzi wa taasisi wamehudhuria vyuo vikuu vikubwa duniani, ikiwa ni pamoja na nchini Kanada, na kumaliza masomo yao ya juu.

Rais wa Taasisi ya Imam Khomeini alisema ushirikiano katika nyanja mbalimbali za kielimu na kitamaduni ni mojawapo ya majukumu ya taasisi hii. Alisisitiza kuwa leo tunahitaji ushirikiano na mshikamano mkubwa zaidi wa ummah wa Kiislamu ili kujibu maswali na mashaka yanayolenga imani ya dini, na kufundisha mafundisho ya Kiislamu kulingana na mahitaji ya jamii tofauti. Aliongeza kuwa ikiwa Islamu itafunuliwa kama ilivyo kwa asili yake, mataifa yataikubali kulingana na fitra zao.

Alieleza matumaini kuwa kwa kutekeleza majukumu yao, watawezesha kutimia ahadi za Mwenyezi Mungu na kusudi la misionari wa Mtume (saw), yaani kueneza dini ya Kiislamu duniani kote. Hii itafanyika kwa kufundisha mafundisho yake kwa usahihi, kwa kuwa mafundisho hayo yanalingana na asili ya binadamu, ingawa maadui wanajaribu kuzuia mafundisho haya kufikia watu duniani.

Mwanachama wa Jumuiya ya Walimu wa Madrasah za Qom alionyesha kuwa leo, vita kuu ni vita vya simulizi na kwamba Kiongozi wa Mapinduzi wa Kiislamu ameweka mkazo mkubwa juu ya hili. Maadui wamejaribu kuficha Islamu halisi kwa kuanzisha dhana kama “Islamu ya Marekani” na makundi ya kigaidi kama Daesh (ISIS), lakini kwa kuwasilisha Islamu safi ya Muhammad (saw), tishio hilo litashindwa.

Aidha, alitangaza kuwa kuna mpango wa kuwasilisha mafundisho ya Kiislamu katika nyanja 12 tofauti. Mpango huo unahusisha utoaji wa mafundisho katika sehemu nne tofauti: kwa Washia, Waislamu wote (Washia na Wahadi), wafuasi wa dini za Ibrahim (miliki) na hata dini nyingine, ambapo kila kundi linapewa mafundisho katika mfumo maalum.

Rais wa Taasisi ya Imam Khomeini aliweka msisitizo juu ya maoni ya Allama Mesbah Yazdi, ambaye alisisitiza umoja wa ummah wa Kiislamu na mambo yanayofanana katika dini za Ibrahim. Alionyesha matumaini kuwa ummah wa Kiislamu utaungana kuwa ummah mmoja na kwa mshikamano kufanikisha utawala wa kidunia wa haki.