Serikali ya Iraq Yarejesha Sheria ya Hashd al-Shaabi Kutoka Bungeni

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), Hussein al-Battat, mwakilishi wa kundi la serikali ya kisheria katika bunge la Iraq, alitangaza leo, Jumatano, kwamba serikali ya Iraq imerudisha sheria inayohusu kurekebisha muundo wa vikosi vya Hashd al-Shaabi kutoka bunge la Iraq.

Katika mahojiano na shirika la habari la Iraq, "Shafaq News", alisema: "Serikali ya Iraq imeondoa sheria ya kuandaa Hashd al-Shaabi kutoka bunge la nchi bila kutangaza sababu maalum."

Al-Battat aliona hatua hii kama matokeo ya shinikizo kutoka kwa baadhi ya nchi zinazojaribu kuzuia kupitishwa kwa sheria hii.

Aliitaka bunge la Iraq kutoa shinikizo kwa serikali ya nchi hiyo ili kurejesha sheria hii bungeni kwa ajili ya kupigiwa kura.

Mwakilishi wa kundi la serikali ya kisheria katika bunge la Iraq alisisitiza kwamba ni muhimu kuepuka shinikizo la ndani na nje na kupitisha sheria ya Hashd al-Shaabi.