Baraza la Kisiasa la Alawi Katika Magharibi na Kati ya Syria Likaribia Kuundwa

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), vyanzo vinavyohusika na Syria Observatory for Human Rights vimetangaza kuwa chombo kipya cha kisiasa kilichoundwa na idadi ya watu kutoka jamii ya Alawi nchini Syria kitazinduliwa hivi karibuni. Chombo hiki kitajulikana kama "Baraza la Kisiasa la Magharibi na Kati ya Syria."

Kulingana na vyanzo hivi, hatua hii inakuja katika mfumo wa juhudi za kuunda muundo wa kisiasa wa shirikisho kulingana na vigezo vya kisheria na kijiografia, ambavyo vitajumuisha majimbo ya Latakia, Tartus na sehemu za Homs na Hama.

Lengo la mpango huu ni kuanzisha mfano wa kiraia na wa kilimwengu unaotegemea haki, uraia na haki za binadamu; mfano ambao unazingatia kanuni za shirikisho na haki za vikundi vyote vya kikabila na kidini.

Kulingana na taarifa kutoka Syria Observatory for Human Rights, baraza hili linakusudia kuandaa kanuni za uwazi kwa vyombo vya utendaji, sheria na mahakama, na kuhakikisha ushiriki wa vikundi vyote katika mchakato wa kisiasa kwa kuzingatia vigezo vya uwazi na uwajibikaji. Pia, kushughulikia haki ya mpito, ikiwemo kuhamisha kesi za uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita kwa Mahakama ya Kimataifa ya Jinai, kuanza uchunguzi unaohitajika na uwezekano wa kuunda mahakama maalum kwa Syria na ushiriki wa majaji wa Syria na wa kimataifa, imetangazwa kuwa malengo mengine ya baraza hili. Vyombo vya habari vya ndani na kimataifa pia vinatarajiwa kufuatilia maendeleo ya hatua hizi.

Inafaa kutaja kwamba eneo la pwani la Syria mnamo Machi 6 mwaka jana lilishuhudia moja ya matukio ya umwagaji damu zaidi baada ya kuanguka kwa serikali ya Bashar al-Assad, ambayo ilichukua maisha ya mamia ya raia.