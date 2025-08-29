Watu zaidi ya 100 watekwa katika shambulio la kikatili Kaskazini mwa Nigeria

Habari kutoka Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Zinasema kuwa viongozi wa mkoa na wazee wa jamii wamekadiria kuwa watu wenye silaha waliwauwa angalau watu wawili na kubeba zaidi ya 100 katika shambulio la ghasia jimboni Zamfara kaskazini magharibi mwa Nigeria; zaidi ya waathirika ni wanawake na watoto.

Jimbo la Zamfara Nigeria limekuwa kitovu cha mashambulizi ya makundi yenye silaha yanayojulikana kama magaidi katika Nigeria kwa miezi michache iliyopita. Mashambulizi haya yamefanya usafiri na kilimo kuwa hatari sana katika eneo hilo. Kulingana na ripoti ya taasisi ya utafiti wa habari "SBM", kati ya Julai 2024 hadi Juni 2025, watu 4722 wamechukuliwa mateka katika jimbo la Zamfara.

Wavamizi walifika kijiji cha "Ghamdum Malam" katika eneo la "Adafka Bukuyom" kwa magari ya pikipiki nyingi Jumamosi mchana na kuanza kupiga risasi bila mpangilio. "Muhammad Mai Anjua", mkuu wa kijiji, alithibitisha jambo hili katika mazungumzo na Shirika la Habari la Reuters.

Mmoja wa wakazi wa kijiji aitwaye "Hudhifah Isa" alisema kwamba wavamizi waligawanyika katika makundi mawili: moja lilikuwa jukumu la kubeba watu na mifugo, na lingine lilikuwa linasimamia lango kuu la kijiji na kupiga risasi mtu yeyote anayejaribu kupita.

Wakazi wa eneo hilo wanahofu kuhusu mashambulizi zaidi, hasa baada ya taarifa kuonyesha jaribio la wavamizi kuingia tena katika misitu ya karibu na kijiji na maeneo ya jirani.

Katika muktadha huu, "Hamisu Faru", mbunge wa mkoa wa Zamfara, alisema tangu Jumamosi iliyopita watu wenye silaha wamechukua mateka angalau 100 na kuwaua kijiji cha "Nasarawa". Shambulio hili lilitokea wakati wa mvua na wavamizi walivuka mto kuingia vijiji vingine pia.

Hadi muda wa kuandaa ripoti hii, serikali ya Nigeria haijatoa majibu rasmi kuhusu tukio hili na polisi pia hawajajibu maombi ya kutoa maelezo zaidi.