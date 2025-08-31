Iran yawakamata majasusi wa Mossad waliohusika katika vita

Kwa mujibu wa taarifa ya IRGC katika mkoa wa Khorasan Razavi, operesheni hiyo ilitekelezwa kwa ushirikiano na vyombo vya sheria katika mkoa huo wa kaskazini mashariki, na kufanikisha kukamatwa kwa majasusi wanane wa Mossad waliokuwa wakishirikiana na vikundi vya wanaotaka kujitenga.

Taarifa hiyo imeeleza kuwa washukiwa hao walikuwa wamepokea mafunzo maalum kupitia njia ya mtandao, na walihusika katika kutuma “maelezo ya siri kuhusu maeneo ya vituo nyeti na muhimu” pamoja na “taarifa kuhusu maafisa wa kijeshi wa ngazi ya juu” kwa makao makuu ya Mossad.

Aidha, taarifa hiyo imebainisha kuwa: “Kwa mujibu wa nyaraka zilizopo, watu waliokamatwa walikuwa na mpango wa kutekeleza mashambulizi dhidi ya maafisa wa kitaifa na kijeshi, pamoja na kuhujumu vituo muhimu katika mji wa Mashhad. Hata hivyo, walikamatwa kabla ya kutekeleza mashambulizi yoyote, chini ya ufuatiliaji makini wa kijasusi.”

Vikosi vya usalama pia vilikamata vifaa vilivyotumika kutengeneza makombora, mabomu, vilipuzi na mitego. Taarifa hiyo imeongeza kuwa washukiwa hao walikuwa na mawasiliano na makundi ya kujitenga, jambo linaloashiria ushirikiano wa kimataifa katika juhudi za kuhujumu usalama wa taifa.

IRGC imesisitiza kuwa kukamatwa kwa mtandao huo ni ushahidi wa umakini na utayari wa vikosi vyake vya usalama katika kulinda taifa dhidi ya njama za mashirika ya kijasusi ya kigeni.

Mnamo Juni 13, utawala wa Israel ulianzisha mashambulizi ya kichokozi dhidi ya Iran, na kusababisha vita ya siku 12 ambayo ilisababisha vifo vya watu wasiopungua 1,064, wakiwemo makamanda wa kijeshi, wanasayansi wa nyuklia, na raia wa kawaida.

Marekani pia iliingia vitani siku chache baadaye kwa kushambulia vituo vitatu vya nyuklia vya Iran, kitendo kilichokiuka sheria za kimataifa kwa kiwango kikubwa.

Kama jibu, Jeshi la Iran lilitekeleza mashambulizi ya kulipiza kisasi katika maeneo ya kimkakati ya Israel pamoja na kituo cha kijeshi cha al-Udeid kilichopo Qatar, ambacho ni kituo kikubwa zaidi cha kijeshi cha Marekani katika Asia ya Magharibi.

Mnamo Juni 24, Iran kupitia operesheni zake za kulipiza kisasi dhidi ya utawala wa Israel na Marekani, iliweza kumlazimisha adui kusitisha hujuma zake za kigaidi.