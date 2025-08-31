Msingi wa Imam Mahdi (AF) Mkoa wa Qom Watangaza Mpango wa Kipekee kwa Maadhimisho ya Kuanza kwa Uimamu wa Imam Mahdi (AF)

Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (as) -ABNA- Sheikh Nasser Shahidi, Mkurugenzi wa Msingi wa Kiutamaduni wa Imam Mahdi (AF) Mkoa wa Qom, ametangaza mpango maalumu kwa ajili ya kuadhimisha mwaka wa 1187 wa kuanza kwa uimamu wa Imam Mahdi (AF), ambayo huadhimishwa tarehe 9 Rabi’ al-Awwal.

Mfululizo wa Matukio Maalum yaliyopangwa:

Mashindano ya kielimu na maonyesho ya kitamaduni.

Usambazaji wa maudhui ya kidijitali kwenye mitandao ya kijamii.

Mijadala ya kielimu katika misikiti 10 maarufu ya Qom

Kutuma maudhui ya kielimu ya Rabi’ al-Awwal kwa taasisi 500 za serikali.

Kurushwa kwa vipindi maalum kwenye runinga ya Mkoa wa Qom.

Maandamano maalum ya mguu ya ‘Tariq al-Mahdi’ katika jioni ya 9 Rabi’ al-Awwal.

Matukio maalum ya watoto, vijana, na wanawake katika uwanja wa Al-Yasin

Lengo: Kukuza Ari ya Kummkumbuka Imam Mahdi (AF).

Shahidi alisisitiza kuwa lengo kuu ni kuamsha ari ya kiimani katika jamii, huku akiongeza:

"Maadhimisho haya si ya kidini tu bali pia ni nafasi ya kuhuisha uhusiano wa kihisia na kiimani na Imam wa zama hizi."

Malalamiko juu ya Ukosefu wa Msaada kutoka kwa Viongozi wa Serikali

Akimlaumu uongozi wa mkoa kwa kutojitokeza kusaidia, alisema:

"Licha ya juhudi zetu zote, hakuna kiongozi aliyetoa msaada kwa ajili ya maandalizi haya. Je, viongozi wa Qom wana mchango gani katika kuendeleza utamaduni wa Mahdi?"

Msingi wa Mahdi Sio wa Kibinafsi

Alisisitiza kuwa taasisi yao si shirika binafsi, bali ni taasisi ya kiserikali yenye Baraza la Sera linalojumuisha Imam wa Ijumaa na Gavana wa Mkoa, na kazi yake ni kusukuma mbele harakati ya Mahdi kwa njia ya ushirikiano wa wananchi na taasisi rasmi.

Maono ya Kiongozi Mkuu

Shahidi alikumbusha kuwa Msingi wa Mahdi ulianzishwa kwa agizo la Kiongozi Mkuu (Ayatollah Khamenei) kwa lengo la kuwa harakati ya wananchi, na si taasisi chini ya Wizara au Shirika la Dini.

Sheikh Shahidi alihitimisha kwa kusema:

"Hii ni miaka 1187 tangu Imam Mahdi (AF) aingie katika kipindi cha Ghaiba Kubwa. Tukio hili ni fursa ya kuhuisha upendo wetu kwake, na kuonyesha kuwa taifa la Iran, hasa Qom, linasimama imara katika njia ya Imam wa Zama."