Araghchi: Mfumo Mpya wa Ushirikiano na IAEA Unajadiliwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Seyed Abbas Araghchi, akizungumzia ushirikiano kati ya Iran na IAEA, alisema: "Kama tulivyosema hapo awali, matukio ya hivi karibuni yanahitaji mfumo mpya wa ushirikiano. Suala hili kwa sasa linajadiliwa, na IAEA pia imekubali kwamba hali mpya lazima ifuatwe katika muundo mpya."

Alisisitiza: "Hadi mazungumzo haya yakamilike, hakuna ushirikiano mpya utakaoanzishwa."

Mwanadiplomasia mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran alikanusha uvumi kuhusu kufutwa kwa uanachama wa Iran katika Shirika la Ushirikiano la Shanghai (SCO) ikiwa utaratibu wa 'snapback' utaamilishwa, na alisema: "Kifungu kama hicho hakipo, na katika mkutano wa hivi karibuni, hakuna chochote kilichotajwa kuhusu suala hili; kinyume chake, nchi wanachama zilitangaza uungaji mkono wao kwa Iran."

Araghchi, ambaye alifanyiwa mahojiano na mwandishi wa IRIB pembeni mwa safari ya Rais kwenda China kwa ajili ya kuhudhuria mkutano wa SCO, pia alitoa maoni yake kuhusu kutokuwepo kwa Rais katika picha ya kumbukumbu isiyo rasmi ya viongozi, akisema: "Suala hili lilisababishwa na uzingatiaji wa itifaki, utamaduni na mambo ya kidini. Kama mlivyoshuhudia, picha rasmi ya mkutano ilipigwa siku iliyofuata na Rais pia alikuwemo."

Araghchi pia, akijibu swali, alithibitisha habari za kuzaliwa kwa mtoto wake mpya, akisema: "Mungu amenipa baraka mpya, na ninamshukuru kwa zawadi hii."