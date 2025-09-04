The Atlantic: Iran Inajenga Njia Mpya na Kuwazunguka Maadui

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), jarida la Marekani, katika makala, limechambua mkakati wa kikanda wa Iran na kujaribu kudhoofisha zana za Iran za kuzuia kwa kutoa simulizi ya kupungua kwake; lakini mapitio ya kina ya ripoti hii yanaonyesha wazi pointi kadhaa muhimu kuhusu uthabiti wa Iran, ushawishi wake wa muda mrefu wa kikanda, na mwendelezo wa utambulisho wa upinzani wa Jamhuri ya Kiislamu.

Makala ya "The Atlantic" inataja mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran na vikosi vya upinzani, lakini wakati huo huo, inamnukuu Michael Doran, mtafiti mkuu katika Taasisi ya Hudson, akisema: "Wamepigwa, lakini sioni dalili zozote za kuanguka kwao."

Kama ilivyokiriwa na jarida la Marekani, Iran imejirekebisha mara nyingi na kushinda matatizo kwa kupitia upya mkakati wake na kutafuta njia za kuwazunguka Marekani na utawala wa Kizayuni; jambo ambalo linatarajiwa kujirudia tena wakati huu.

The Atlantic pia inarejelea maneno ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi, Seyyed Ali Khamenei, kuhusu uhalifu wa hivi karibuni wa Marekani na utawala unaokalia, ikimnukuu akisema: "Mbele ya Upinzani sio vifaa ambavyo vinaweza kuharibiwa, kuvunjwa au kuangamizwa. Mbele hii haitadhoofika chini ya shinikizo, bali itakuwa na nguvu zaidi."

Katika muktadha huu, afisa mmoja wa kidiplomasia wa Marekani aliliambia The Atlantic: "Mkakati wa Iran bado unafanya kazi leo. Ninaogopa kwamba tutapoteza upatikanaji wetu katika eneo kabla hatujamaliza kazi yao."

Chombo cha habari cha Marekani, kikirejelea mashambulizi yaliyoelekezwa kwa Mhimili wa Upinzani, kilikiri kwamba mhimili huu haujashindwa, bali, kwa miaka 20 iliyopita, umedhamiria mahusiano ya kisiasa ya kijiografia katika eneo na umeyapinga mataifa tajiri ya Magharibi.

Katika kuelezea uimara wa upinzani, The Atlantic inataja shambulio la Marekani dhidi ya Iraq na upinzani wa Seyyed Muqtada al-Sadr, ikimnukuu Ricardo Sanchez, kamanda wa vikosi vya ardhini vya Marekani nchini Iraq, akisema: "Sanchez alisema dhamira yake ni kumuua Muqtada al-Sadr, lakini mtu hangeweza kupuuza ukweli kwamba Muqtada al-Sadr alikuwa akihutubia umati mkubwa wa watu, na matamko ya Sanchez yalirekodiwa katika mahandaki katika maeneo yasiyojulikana."

Kwa upande mwingine, makala hiyo pia inakiri kwamba Hamas, licha ya miaka miwili ya mashambulizi ya mabomu na mzingiro, bado inasimama imara, na kuendelea kwake peke yake kunachukuliwa kuwa "aina ya ushindi."

Jarida la Marekani pia linazungumzia Iraq na linafahamisha kwamba baada ya mauaji ya shahidi Qassem Soleimani, vikundi vya upinzani nchini humo bado vina jukumu kubwa katika muundo wa kisiasa na kiuchumi wa Iraq, na wengi wao wamedumisha uaminifu wao wazi kwa Iran.

Makala hii, huku ikitaja kwamba Mhimili wa Upinzani leo uko katika hali ngumu, inakiri kwamba Iran ina uwezo wa kupata mikakati mipya ya kukabiliana na maadui zake.

The Atlantic pia inataja majibu ya maoni ya umma nchini Iran na inakiri kwamba hata wakosoaji wengi wa ndani wa serikali, wakati wa migogoro na utawala wa Kizayuni na Marekani, walichukua msimamo wa umoja na sanjari na utawala.