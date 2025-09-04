Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu shirika la habari la TASS, Kaya Kallas, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, alitangaza leo, Jumatano, kwamba anaamini kuwa mkutano wa viongozi wa Iran, Russia, China, na Korea Kaskazini unaashiria "changamoto ya moja kwa moja" kwa utaratibu wa ulimwengu! Bila kutoa maelezo yoyote kuhusu utaratibu wa ulimwengu anaoukusudia, katikati ya uhalifu unaoendelea wa utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wanaodhulumiwa wa Gaza, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya alidai katika mkutano wa waandishi wa habari: "Ukweli kwamba Rais Xi amesimama leo Beijing kando ya viongozi wa Russia, Iran, na Korea Kaskazini, sio tu onyesho la kupinga Magharibi, bali ni changamoto ya moja kwa moja kwa mfumo wa kimataifa!" Kaya Kallas aliendelea kudai kuhusu mkutano wa kilele wa Shirika la Ushirikiano la Shanghai na mikutano ya pande mbili na pande nyingi ya maafisa pembeni mwa mkutano huo huko Beijing kwamba "hizi ni hali halisi ambazo Ulaya lazima ikabiliane nazo!"