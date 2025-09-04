Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu kituo cha Russia Al-Youm, Maria Zakharova, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia, alisisitiza kuwa Moscow haina nia kabisa ya kujadili suala la kuingilia kati kwa vikosi vya kigeni nchini Ukraine. Pia aliita idhini ya Marekani ya kuuza makombora kwa Ukraine kuwa hatua inayopingana na madai ya Washington kuhusu hamu ya kupata suluhisho la kisiasa na la amani kwa mgogoro huu. Zakharova alisema: "Dhamana za usalama ambazo Zelensky anataka kwa Ukraine hazikubaliki na, kwa kweli, ni 'dhamana hatari' kwa Ulaya."

Aliongeza kuwa Lavrov ataiwakilisha Russia katika Mkutano Mkuu ujao wa Umoja wa Mataifa mwezi Septemba. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Zakharova alitangaza kuwa Sergey Lavrov atahudhuria duru mpya ya "mazungumzo ya kimkakati" kati ya Russia na Baraza la Ushirikiano la Ghuba mnamo Septemba 11. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia pia aliongeza kuwa Lavrov atafanya mikutano ya pande mbili na wenzake wa Kiarabu pembeni mwa mkutano huu.