Trump: Venezuela ni nchi mbaya sana!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Reuters, Rais wa Marekani, Donald Trump, leo, Jumatano, katika mkutano na Rais wa Poland katika Ikulu ya White House, aliliunga mkono shambulio la jana la nchi yake dhidi ya boti ya Venezuela kwa kisingizio cha kuwepo kwa dawa za kulevya ndani yake.

Rais wa Marekani alidai kuhusiana na hili: "Boti hii ilibeba kiasi kikubwa cha dawa za kulevya! Ilikuwa ikielekea nchini mwetu kuua watu wengi. Venezuela inatuma mamilioni ya watu nchini mwetu. Baadhi yao ni watu wabaya."

Trump alidai: "Venezuela imefungua magereza yake na inawatuma nchini mwetu! Nilifanya kazi kwa bidii sana kurekebisha upumbavu wa utawala wa Biden.... Venezuela imekuwa mchezaji mbaya sana!"

Wakati huo huo, Donald Trump masaa machache kabla alidai kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social: "Vikosi vya jeshi vya Marekani, kwa amri yangu, vilifanya shambulio la uhakika dhidi ya wanachama waliotambuliwa wa kundi la kigaidi la dawa za kulevya 'Tren de Aragua' (TDA) katika eneo la wajibu wa Kamandi ya Kusini (SOUTHCOM).

Rais wa Marekani, akidai kuwa "Tren de Aragua" ni kundi la kigeni la kigaidi linalotambulika ambalo linafanya kazi chini ya udhibiti wa Rais wa Venezuela, Nicolás Maduro, alidai: "Shirika hili lina jukumu la mauaji ya halaiki, biashara haramu ya dawa za kulevya, biashara ya binadamu, vitendo vya vurugu na ugaidi kote Marekani na nusu ya Magharibi ya dunia. Kama matokeo ya shambulio hili, magaidi 11 waliuawa na hakuna mwanajeshi wa Marekani aliyejeruhiwa."