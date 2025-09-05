Abootorabifard: Mkutano wa Shanghai ulikuwa fursa ya kipekee ya kukabiliana na vikwazo

Kwa mujibu wa ripoti ya mwandishi wa habari wa ABNA, Hojat-ol-Islam Abootorabifard alisema katika hotuba ya sala ya Ijumaa ya leo huko Tehran: "Mwanzoni mwa Wiki ya Umoja, tuko katika siku za kung'aa na za heshima za kuzaliwa kwa Mtume Mkuu wa Uislamu. Jua ambalo lilichomoza katika nchi ya Hijaz na kuangazia ulimwengu wa ubinadamu kwa nuru ya ufunuo inayomjenga mtu na jamii. Katika hotuba hii, kwanza nitataja lengo kuu la manabii wa Mungu, falsafa ya uumbaji wa mwanadamu na ulimwengu, na njia ya kufikia vilele ambavyo Mwenyezi Mungu ameviandaa kwa ajili ya mwanadamu na jamii za wanadamu."

Hojat-ol-Islam Abootorabifard aliendelea kusema: "Safari ya rais kwenda China kushiriki katika mkutano wa Shanghai ni moja ya mwenendo bora wa kidiplomasia mwaka huu. Katika hali ya sasa ambapo Amerika inadhoofisha uungaji mkono wa pande nyingi na Trump anazungumza na ulimwengu kwa lugha ya vitisho, vikwazo na ushuru, mkutano huu ni fursa ya kipekee ya kufufua uungaji mkono wa pande nyingi katika mfumo unaoathiriwa wa Magharibi na kukabiliana na vikwazo."

Alibainisha: "Katika taarifa ya mwisho ya mkutano huu, mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran yalilaaniwa vikali na ilielezwa wazi kwamba vitendo hivyo vya uchokozi dhidi ya maeneo na miundombinu ya kiraia na vifaa vya nyuklia ni ukiukaji wa wazi wa kanuni na misingi ya sheria za kimataifa, Mkataba wa Umoja wa Mataifa, na shambulio dhidi ya uhuru wa Iran."

Abootorabifard alisema: "Wale ambao wanafahamu mazingira ya kisiasa ya mikutano hii wanajua kwamba taarifa za aina hii na uwazi huu hazina mfano. Katika taarifa, ilielezwa wazi kwamba vitendo hivi vimeleta madhara kwa usalama wa kikanda na kimataifa. Pia umuhimu wa Azimio 2231 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ulisisitizwa na ilielezwa wazi kwamba azimio hili linafunga na lazima litekelezwe kikamilifu na kwa mujibu wa masharti yake. Jaribio lolote la kulibadilisha kiholela linaonekana kama kudhoofisha uaminifu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa."

