Ndege za F-16 za Venezuela zafanya mazoezi juu ya meli ya kivita ya Marekani; Washington Yatoa Onyo Kali!

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Reuters, kufuatia kuongezeka kwa mivutano kati ya Marekani na Venezuela baada ya kupelekwa kwa wanajeshi wa Marekani kwenye pwani ya Karibea kwa kisingizio cha kupambana na magenge ya dawa za kulevya ya Venezuela, ndege mbili za kivita za F-16 za nchi hiyo zilipaa juu ya meli ya kivita ya Wanamaji wa Marekani.

Kulingana na Reuters, ikinukuu maafisa wawili wa Marekani, tukio hili, ambalo Pentagon inasema lilitokea katika maji ya kimataifa, limeongeza mivutano kati ya Washington na Caracas siku mbili tu baada ya Marekani kushambulia boti inayomilikiwa na Venezuela na kuua watu 11 waliokuwemo ndani yake. Rais wa Marekani, Donald Trump, alitangaza habari hii mara moja kwenye mkutano na waandishi wa habari, akidai kwamba boti iliyohusika ilikuwa ikisafirisha dawa za kulevya!

Wataalam wa sheria wametoa mashaka kuhusu shambulio hili, hata hivyo, serikali ya Trump inasema kwamba baada ya uamuzi wa Washington mapema mwaka huu kutangaza genge la wahalifu la "Tren de Aragua" kuwa la kigaidi, linaruhusiwa kushambulia wanachama wanaohusishwa na genge hili ambalo linasafirisha dawa za kulevya kwa Marekani.

Katika taarifa fupi ya Pentagon, ambayo inathibitisha tu maelezo ya jumla ya tukio hilo, serikali ya Rais wa Venezuela, Nicolás Maduro, ilifananishwa na genge la dawa za kulevya; shtaka ambalo Caracas inakanusha vikali. Trump pia amemtuhumu Maduro kuwa kiongozi wa genge la "Tren de Aragua".

Katika taarifa ya Pentagon, kitendo cha Caracas cha kurusha ndege za kivita juu ya meli ya kivita ya Marekani kimeelezwa kuwa "kichochezi sana"; taarifa hiyo inasema: "Leo, ndege mbili za kivita za utawala wa Maduro zilipaa karibu na meli ya kivita ya Wanamaji wa Marekani katika maji ya kimataifa. Tunashauri vikali genge linaloiongoza Venezuela kujiepusha na vitendo zaidi vinavyolenga kuzuia, kukatisha tamaa, au kuingilia kati katika operesheni za kupambana na ugaidi na dawa za kulevya zinazofanywa na jeshi la Marekani."

Afisa mmoja wa Marekani, ambaye hakutaka jina lake litajwe, alisema kuwa ndege mbili za kivita za Venezuela ambazo zilifanya mazoezi juu ya meli ya kivita ya Marekani "USS Jason Dunham" zilikuwa ndege za kivita za F-16.

"USS Jason Dunham" ni moja ya angalau meli saba za kivita ambazo Marekani imetuma kwenye Visiwa vya Karibea na mabaharia na wanajeshi zaidi ya 4,500; hatua ambayo Caracas inaichukulia kama uwepo wa kijeshi unaotia wasiwasi.



