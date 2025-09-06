Araghchi: Wa-Ulaya walifanya kosa kubwa kwenda kwenye utaratibu wa 'trigger'

Kulingana na shirika la habari la Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, alitoa maoni hayo Jumamosi kwenye "Mkutano wa Kitaifa kuhusu Uwezo na Fursa za Uwekezaji katika Maeneo Huru na ya Biashara ya Iran": "Eneo Huru la Shenzhen mwanzoni lilikuwa kijiji kidogo ambapo kazi kuu ya watu ilikuwa uvuvi. Baada ya China kukabiliana na shinikizo la kimataifa, walichagua eneo hili, na leo linachukuliwa kuwa moja ya vitovu vya teknolojia na biashara. Sisi pia tuko katika hali kama hiyo, na historia imeonyesha kwamba mataifa ambayo badala ya kujisalimisha, yalionyesha ujasiri, yameweza kufungua njia ya maendeleo."

Aliongeza: "Nchi yetu imekumbana na vikwazo vya ngazi nyingi na pana, na athari zake zinaonekana katika maisha ya watu; hata hivyo, vikwazo havipaswi kuonyeshwa kama picha ya kiapokalipsi. Lengo la walioweka vikwazo lilikuwa kuiparalyze Iran, lakini ukweli ni kwamba Iran bado inasimama imara. Matokeo ya vikwazo hayawezi kupuuzwa, lakini makosa mawili hayapaswi kufanyika: moja ni kukana vikwazo na kutojali, na nyingine ni kujisalimisha kwake. Njia sahihi ni uhalisia."

Araghchi alifafanua: "Sio matatizo yetu yote yanatokana na vikwazo, sehemu yake inatokana na masuala ya ndani. Wawekezaji wanahitaji huduma, na katika eneo hili tuna mapungufu mengi. Sehemu ya vikwazo pia inatokana na hali ya vita vya kiuchumi, na lengo lazima liwe kuzuia vikwazo hivi visifanyike kuwa vya kudumu."

Waziri wa Mambo ya Nje alibainisha: "Serikali ina jukumu la kuwezesha njia ya uwekezaji na wakati huo huo kuimarisha uvumilivu dhidi ya shinikizo la nje. Bila sekta binafsi, hakuna sera ya kiuchumi itakayoendelea, na maeneo huru yana jukumu muhimu katika uchumi wa nchi yoyote."

Aliendelea: "Iran iko kwenye njia panda ya biashara ya kimataifa na ina faida ambazo ni nchi chache tu zinazo kwa pamoja. Hata chini ya hali ya vikwazo, nchi bado zinaendelea kufanya mazungumzo nasi, na kuna fursa nyingi za kiuchumi."

Araghchi aliongeza: "Wizara ya Mambo ya Nje inajiona kuwa na dhamira ya kutumia diplomasia kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi. Lengo la Idara ya Diplomasia ya Uchumi ni kusaidia wazalishaji na wawekezaji. Tunatayarisha kiambatisho cha sera ya mambo ya nje kwa kila eneo huru, ambacho kama hati ya utendaji, kitafafanua ni ofisi gani yetu za nje ya nchi itasaidia kila eneo na katika mikutano gani ya kimataifa itashiriki. Uwezo wa vifaa na uwekezaji pia utabainishwa katika hati hii. Lengo ni kuunda uhusiano wa kikaboni kati ya maeneo huru na vyombo vya kidiplomasia ili balozi ziweze kutambua fursa za kiuchumi na kuondoa vikwazo."

Alisema: "Wawekezaji wanahitaji uhakika, na sisi katika Wizara ya Mambo ya Nje tunaelekea kwenye njia hii. Maeneo huru yanaweza kuwa barabara kuu ya mabadilishano ya kiuchumi."

Kisha Araghchi aligusia suala la vikwazo na mazungumzo, akiongeza: "Moja ya majukumu ya Wizara ya Mambo ya Nje ni kujaribu kuondoa vikwazo, jambo ambalo linafanywa kupitia mazungumzo. Katika serikali mpya, tulitengeneza mpango, na mazungumzo yalianza. Durusu tano za mazungumzo zilifanyika, lakini kabla ya duru ya sita, utawala ulifanya uvamizi wa kijeshi, na Marekani ilijiunga nayo. Baada ya vita hivi na ulinzi wa kishujaa wa taifa la Iran, mazungumzo yanahitaji sura na vipimo vipya, na tunatengeneza njia hii."