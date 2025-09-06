Kufanyika kwa duru ya tatu ya mazungumzo ya kiufundi kati ya Iran na IAEA mjini Vienna

Kulingana na shirika la habari la Abna, kulingana na Reza Najafi, duru ya tatu ya mazungumzo ya kiufundi kati ya Iran na IAEA ya kuandaa mwongozo wa utekelezaji wa majukumu ya ulinzi katika hali mpya kufuatia mashambulizi haramu ya utawala wa Kizayuni na Marekani kwenye vituo vya nyuklia vya nchi yetu, na kwa kuzingatia azimio la Bunge kuhusu suala hili, yalifanyika Ijumaa na Jumamosi mjini Vienna, na pande hizo zilibadilishana maoni kuhusu pointi zilizomo katika maandishi ya mwongozo.