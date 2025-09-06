Harakati mpya za utawala wa Kizayuni nchini Syria

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al-Mayadeen, vyanzo vya Syria vimeripoti harakati mpya za utawala wa Kizayuni kusini mwa Syria.

Vyanzo hivi vilieleza kuingia kwa msafara wa wanajeshi wa utawala wa Kizayuni katika barabara inayounganisha vijiji vya Breiqa na Bir Ajam katika kitongoji cha Quneitra.

Siku chache zilizopita, wanajeshi wa Israeli pia waliingia katika eneo la Ras al-Rawadi karibu na mji wa Al-Samadaniya katika kitongoji cha Quneitra.

Inafaa kuzingatia kwamba tangu kuanguka kwa utawala wa zamani wa Syria, utawala wa Kizayuni umefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Syria, na hivi karibuni, kwa kisingizio cha kuwalinda Druze, pia ulishambulia maeneo ya Damascus.

Tangu kuanguka kwa serikali ya Assad, jeshi la utawala huu, likivuka mstari wa kinga kati ya Golan inayokaliwa na Syria, limeendelea kukalia maeneo karibu na Golan katika majimbo ya Daraa na Quneitra.