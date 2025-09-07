  1. Home
Balozi wa Iran nchini Riyadh: Matarajio yetu kutoka kwa uhusiano na Saudi Arabia ni zaidi ya hayo

7 Septemba 2025 - 13:34
Balozi wa Iran nchini Riyadh, Alireza Enayati, katika kumbukumbu ya miaka miwili ya kuanza tena kwa shughuli za ubalozi wa Iran nchini Saudi Arabia, alisisitiza umuhimu wa kuboresha uhusiano kati ya nchi hizo mbili, akisema kwamba licha ya maendeleo yaliyopatikana, matarajio ya uhusiano huo bado ni zaidi. Aliita kuwasili kwa wakati mmoja kwa yeye na balozi wa Saudi Arabia mjini Tehran kama ishara ya utashi wa pamoja wa ushirikiano wa karibu.

Kulingana na Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), balozi wa Iran nchini Riyadh, akizungumza juu ya uhusiano wa sasa kati ya Tehran na Riyadh katika kumbukumbu ya miaka miwili ya kuanza tena kwa shughuli za ubalozi wa Iran, alisema: "Katika miaka hii miwili tumepita njia ndefu, lakini matarajio yetu kutoka kwa uhusiano ni zaidi."

Alireza Enayati katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii wa X (Twitter) akizungumzia kumbukumbu ya miaka miwili ya kuanza tena kwa shughuli za ubalozi wa Iran nchini Saudi Arabia na kuchapisha picha ya ubalozi wa Iran huko Riyadh na balozi wa Saudi Arabia mjini Tehran aliandika: "Asubuhi ya Jumanne, Septemba 5, 2023, niliwasili Riyadh, na mwenzangu Bw. Abdullah Al-Anazi, 'Balozi wa Saudi Arabia nchini Iran', aliwasili Tehran alasiri ya siku hiyo hiyo."

Aliendelea: "Upatanishi huu haukuwa sharti la kuanza tena, bali ndani yake wenyewe ulikuwa ishara ya azimio na utashi wa pande zote mbili kwa ushirikiano wa karibu."

