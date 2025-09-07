Ujumbe wa tahadhari wa UAE kwa Tel Aviv

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Ma’an, mwandishi wa habari wa Channel 11 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni, Roy Kise, aliripoti kwamba UAE imepeleka ujumbe wa tahadhari kwa Tel Aviv katika siku za hivi karibuni, ikisema kwamba kuunganishwa kwa Ukingo wa Magharibi na maeneo yanayokaliwa kunachukuliwa kuwa "mstari mwekundu" na kwamba ikiwa hilo litatokea, UAE inaweza kujiondoa kwenye makubaliano ya kurejesha uhusiano.

Ripoti hiyo inaongeza kuwa UAE imeratibu misimamo yake katika suala hili na Saudi Arabia. Rais wa UAE, Mohammed bin Zayed, alikutana na Mwanamfalme wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, huko Riyadh siku za hivi karibuni. Katika mkutano huu, ilisisitizwa kuwa kuunganishwa kwa Ukingo wa Magharibi kutasababisha uharibifu wa uhusiano na Tel Aviv.

Chanzo kutoka kwa familia ya kifalme ya Saudi pia kilisema kuwa hatua hii itafunga njia ya kurejesha uhusiano kati ya Riyadh na Tel Aviv.