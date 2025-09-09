Madai ya mwandishi wa Wall Street Journal kuhusu uwezekano wa mkutano kati ya Aragchi na Grossi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, mwandishi wa Wall Street Journal, Lawrence Norman, leo Jumatatu, alidai katika ujumbe kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa "X" kuhusu uwezekano wa mkutano kati ya waziri wa mambo ya nje wa Iran na mkurugenzi mkuu wa IAEA. Mwandishi huyo wa Wall Street Journal alidai hivi: "Nimesikia kuwa mkutano kati ya Grossi na Aragchi utafanyika kesho." Lawrence Norman aliendelea kudai: "Lakini hii inategemea ukaribu wa kufikia makubaliano ya ufikiaji huko (katika vituo vya nyuklia vya Iran)."
9 Septemba 2025 - 11:51
News ID: 1725248
Source: ABNA
Mwandishi wa habari wa gazeti la Wall Street Journal amedai kuwa huenda waziri wa mambo ya nje wa Iran atakutana na mkurugenzi mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nguvu za Atomiki (IAEA) kesho.
