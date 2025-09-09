Hamas: Vitendo vya Netanyahu ni sura mbaya zaidi ya uhalifu na usadizi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu Al Jazeera, harakati ya Hamas, ikijibu onyo na vitisho vya Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni Benjamin Netanyahu dhidi ya wakaazi wa Gaza, ilisema kuwa kauli za Netanyahu kuhusu uharibifu wa minara mingi ya makazi huko Gaza na kuwafurusha wakaazi wake wasio na hatia ni "picha ya aina mbaya zaidi ya usadizi na uhalifu wa mhalifu wa kivita ambaye ameendelea kufanya uhalifu wa kinyama dhidi ya raia kwa karibu miaka miwili."

Hamas imemwita Netanyahu gaidi na imechukulia onyo lake dhidi ya wakaazi wa Gaza na amri ya kuondoka jijini kama "kitendo cha wazi cha kuwafurusha watu kwa nguvu chini ya shinikizo la mabomu, mauaji, njaa na vitisho."

Harakati hiyo imelaani ukimya na kutokuwa na uwezo wa taasisi za Umoja wa Mataifa, haswa Baraza la Usalama la Kimataifa, mbele ya uhalifu huu wa kinyama na kuishutumu serikali ya Marekani kwa kushirikiana na uhalifu huu.

Benjamin Netanyahu jana katika matamshi yake alikiri uhalifu wake katika mji wa Gaza na kusema kuwa katika siku mbili zilizopita, minara 50 huko Gaza imepigwa na makombora na kuharibiwa kabisa na ndege za kivita za utawala wa Kizayuni.

Katika taarifa yake, Hamas ilipongeza harakati ya kimataifa ya kupinga ukimya dhidi ya utawala wa Kizayuni na kuongezeka kwa upinzani wa ulimwengu dhidi ya mauaji ya kimbari huko Gaza. Pia iliwataka nchi zote na watu huru duniani kuongeza hatua zao dhidi ya utawala wa uvamizi wa kifashisti na kuwalazimisha kusitisha uhalifu na ukiukwaji wa haki za watu wa Palestina.

Kwa upande mwingine, Waziri wa Vita wa utawala wa Kizayuni, Israel Katz, Jumatatu alitishia kuleta "dhoruba ya uharibifu" huko Gaza. Alisema kuwa Hamas lazima iwaachie huru mateka na kuweka chini silaha au kukabiliwa na uharibifu kamili wa Gaza.

Utawala wa Kizayuni ulianza operesheni kubwa ya uharibifu wa majengo marefu ya makazi huko Gaza siku chache zilizopita, ambayo imeongeza idadi ya familia zilizofurushwa. Waangalizi wanaonya kuwa lengo la hatua hii ni kuwafukuza Wapalestina kwa nguvu kuelekea kusini kama sehemu ya mpango mpana wa Marekani-Kizayuni wa kuwafurusha kwa nguvu kutoka Gaza.