Kufichuliwa kwa vitisho vya utawala wa "Joulani" dhidi ya familia za Syria

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu Al-Maalouma, vyanzo vya habari vinavyofahamu hali nchini Syria vimetangaza kuwa utawala wa kigaidi wa Joulani umewatishia familia za Alawi baada ya kufichuliwa kwa uhalifu wa utawala huu dhidi yao.

Kulingana na ripoti hii, katika kipindi cha hivi karibuni, visa kadhaa vya utekaji nyara dhidi ya familia za Alawi vimerekodiwa katika miji kadhaa ya Syria, haswa Baniyas, Jableh na Latakia.



Vipengele vya kigaidi chini ya amri ya Joulani vinadhibiti miji hii. Kuna nyaraka na ushahidi unaoonyesha kuwa watu waliotekwa nyara wamehamishwa hadi maeneo yasiyojulikana na genge chini ya amri ya Joulani limetishia familia za Alawi kutofichua visa hivi hadharani ili wawe salama. Hapo awali, Shirika la Haki za Binadamu la Syria lilichapisha ripoti ya kina ikisema kuwa baada ya miezi tisa tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad nchini humo, hali ya ndani ya nchi haijasonga kuelekea utulivu, badala yake ombwe na ukosefu wa utulivu umechukua kila inchi ya ardhi ya Syria na mauaji na uporaji vimetawala katika majimbo mengi.