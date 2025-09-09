Falme za Kiarabu (UAE) zatoa pole kwa utawala wa Kizayuni!

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu Ma'a, Balozi wa UAE huko Tel Aviv, Mohammed Al Khaja, amelaani operesheni ya jana huko Jerusalem iliyokaliwa, ambayo ilisababisha kuuawa kwa angalau Wazayuni sita na kujeruhiwa kwa wengine 15.

Alichapisha ujumbe kwenye mitandao ya kijamii ambapo alitoa pole kwa utawala wa Kizayuni kutokana na tukio hilo la risasi.

Al-Masira imeripoti kuwa Bahrain, pamoja na UAE, pia imelaani operesheni hii ya vikosi vya upinzani vya Palestina.

Hii inatokea wakati ambapo UAE na Bahrain hazijachukua hatua yoyote maalum kuhusiana na mauaji ya Wapalestina zaidi ya 62,000 katika miaka miwili iliyopita.



