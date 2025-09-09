“Hatuhofii hali yoyote; mzingiro wa Gaza unaotekelezwa na Israel lazima uvunjwe”

Shirika la habari la ABNA, Idara ya Kimataifa: Meli ya kimataifa ya mshikamano ya "Somoud" yenye meli zaidi ya 70 kutoka nchi 44, ilianza safari yake Jumapili, Septemba 9, 2025, kuelekea Gaza kwa lengo la kuvunja mzingiro. Neno "Somoud" linamaanisha "utulivu". Vyama mbalimbali vya kimataifa ikiwemo "Freedom Flotilla", "Global Gaza Movement", "Somoud Convoy" na "Al-Somoud Nusantara" ya Malaysia vinashiriki katika meli hii. Pia, watu mashuhuri wakiwemo Greta Thunberg, Mariana Mortegua na wanaharakati wengine wa haki za binadamu wameshiriki katika hatua hii. Imetangazwa kuwa meli nyingine kadhaa kutoka Tunisia na nchi za Mediterania zitajiunga na meli hii mnamo Septemba 4.

Meli ya kimataifa ya Somoud ndiyo msafara mkubwa zaidi duniani wa baharini. Maelfu ya watu wamekusanyika ili kufika Gaza katikati ya Septemba. Njia ya meli hupita katika maji ya kimataifa karibu na Tunisia, Libya, Misri na Gaza. Utawala wa Kizayuni wa Jerusalem umesisitiza kwamba utawakamata wanaharakati kwenye meli hizi.

Katika muktadha huu, "Dominic," mwanachama wa Uholanzi wa meli ya kimataifa ya Somoud, alimwambia mwandishi wa habari wa Mehr: "Nimekuwa nikiiunga mkono Palestina kwa muda mrefu na kupinga uhalifu wa Israel dhidi ya taifa la Palestina. Kujiunga kwangu na meli haikuwa ghafla au kwa bahati mbaya, bali ilikuwa ni kwa sababu ya wimbi la mshikamano wa kimataifa na watu wa Gaza." Aliongeza: "Tumekusanyika kutoka nchi nyingi ili kuvunja mzingiro wa Gaza kwa boti na meli zetu. Tunataka kuonyesha Wapalestina na msafara huu wa baharini kuwa hawako peke yao, hawako asiyeonekana, lakini ukandamizaji na uhalifu unaofanywa dhidi yao na Wazayuni ni wazi na dhahiri."

Dominic, akirejelea ukimya wa serikali mbele ya uhalifu wa utawala wa Kizayuni, alisisitiza: "Wakati serikali hazichukui hatua yoyote ya kuunga mkono Palestina na kulaani utawala wa Kizayuni, watu na jamii ya kiraia hukusanyika ili kuwathibitishia kuwa sisi sote, kwa kushikana mikono na kujitahidi, tunaweza kuvunja mzingiro wa Ukanda wa Gaza na hatutaacha juhudi zetu hadi Palestina iwe huru." Mwanachama huyu wa Uholanzi wa meli ya kimataifa ya Somoud aliongeza: "Kama Israel ilivyotishia meli zilizopita kabla ya msafara wa Somoud, pia imetishia meli za meli hii ya kimataifa. Tumejiandaa kukabiliana na uhalifu wowote kutoka kwa wanajeshi wa Kizayuni, na hatuogopi chochote; chochote kitakachotokea kwetu, ni kitu kidogo ikilinganishwa na yale ambayo Wapalestina wanapitia." Mwishowe, aliongea na taifa la Palestina na kusema: "Hatuna uhusiano na serikali zetu na ukimya wao; sisi, watu wa kawaida, tutakuwa pamoja nanyi hadi Palestina iwe huru, hatutawahi kujisalimisha na tutakuja kwenu, msijali na msipoteze matumaini."