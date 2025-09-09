Shambulio la droni la Israel kwenye gari kusini mwa Beirut

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahl al-Bayt (a) - ABNA, kulingana na Shirika la Habari la Kitaifa la Lebanon, droni ya Israel Jumatatu usiku ililenga gari karibu na msikiti katika eneo la Zarout, lililoko kati ya miji ya Al-Jiyya na Barja katika eneo la Iqlim al-Kharroub. Eneo hili liko karibu kilomita 30 kusini mwa Beirut.

Vyanzo rasmi vilitangaza kuwa shambulio hili lilifanyika masaa machache baada ya mfululizo wa mashambulio ya anga ya Israel mashariki mwa Lebanon, ambayo, kulingana na Wizara ya Afya ya Lebanon, yalisababisha vifo vya watu watano.

Jeshi la Israel lilidai kuwa mashambulio hayo yalilenga maeneo yanayomilikiwa na Hizbullah.



