Maelezo ya pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano huko Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu Russia Today, vyanzo vya Kizayuni, kwa mara ya kwanza, katika mahojiano na kituo cha 12 cha televisheni cha utawala wa Kizayuni, vimefichua maelezo ya pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano. Vilieleza kuwa kulingana na pendekezo hili, mateka wote wa Kizayuni wataachiliwa ndani ya masaa 48 tangu kuanza kwa makubaliano.

Kinyume chake, wafungwa wa Kipalestina, ikiwemo wale waliohukumiwa kifungo cha maisha, pia wataachiliwa. Sehemu ya mwisho ya pendekezo hili inahusu miili ya mateka wa Kizayuni na kwamba muda maalum utawekwa wakati wa kipindi cha kusitisha mapigano kwa ajili ya kukabidhiwa.

Pendekezo hili la kusitisha mapigano ni la siku 60, na inadaiwa kuwa Trump amejitambulisha kama mdhamini binafsi. Vyanzo vya Kizayuni viliongeza kuwa mfumo wa pendekezo hili ni mpana zaidi kuliko mapendekezo ya awali na hauhusu tu kuondoka kwa jeshi la Kizayuni na kuunda serikali mbadala huko Gaza, bali pia linajumuisha kuzisambaratisha silaha za Hamas. Hii ni licha ya kwamba suala la kuondoa silaha ni moja ya "mistari nyekundu" ya upinzani wa Palestina.

Kuondoka kwa Wazayuni kutoka Gaza kutafanyika hatua kwa hatua, lakini sehemu kuu itafanyika mwanzoni mwa kusitisha mapigano.

Hata hivyo, upande wa Palestina hauna imani na dhamana za Marekani katika suala hili.

