Maduro: Marekani inalenga kubadilisha utawala nchini Venezuela

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu televisheni ya Al-Mayadeen, Rais wa Venezuela Nicolás Maduro ametangaza kwamba hakuna "mvutano wowote" kati ya nchi yake na Marekani na kwamba kinachotokea ni "uchokozi wa wazi wa Marekani dhidi ya nchi yake."

Aliongeza: "Wao [Waamerika] wanajaribu kubadilisha mfumo wa kisiasa wa Venezuela na kuweka mfano wa serikali tegemezi kwa maslahi ya oligarchy ya Marekani." Maduro alisisitiza: "Hakuna mtu atakayeweza kuidhalilisha Venezuela, na hatutawahi kuruhusu milki ya Marekani kuidhalilisha taifa letu."