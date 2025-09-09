  1. Home
Maduro: Marekani inalenga kubadilisha utawala nchini Venezuela

9 Septemba 2025 - 11:56
News ID: 1725256
Source: ABNA
Rais wa Venezuela amefichua lengo kuu la shinikizo la hivi karibuni la Washington dhidi ya nchi yake, akisema mpango wa Marekani ni kubadilisha utawala huko Caracas.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu televisheni ya Al-Mayadeen, Rais wa Venezuela Nicolás Maduro ametangaza kwamba hakuna "mvutano wowote" kati ya nchi yake na Marekani na kwamba kinachotokea ni "uchokozi wa wazi wa Marekani dhidi ya nchi yake."

Aliongeza: "Wao [Waamerika] wanajaribu kubadilisha mfumo wa kisiasa wa Venezuela na kuweka mfano wa serikali tegemezi kwa maslahi ya oligarchy ya Marekani." Maduro alisisitiza: "Hakuna mtu atakayeweza kuidhalilisha Venezuela, na hatutawahi kuruhusu milki ya Marekani kuidhalilisha taifa letu."

