Araghchi: Iran itaendeleza ushirikiano wa ulinzi na Shirika kwa mfumo mpya

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Seyyed Abbas Araghchi, alitoa hotuba katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki (IAEA) kufuatia kukamilika kwa makubaliano juu ya namna ya mwingiliano kati ya Iran na Shirika.

Maelezo kamili ya hotuba hiyo ni kama ifuatavyo:

Niruhusu nianze hotuba yangu na maneno machache kuhusu kitendo cha hivi karibuni cha uvamizi cha utawala wa Israel; kitendo kilichotokea leo mchana huko Doha kwa kuwalenga wapatanishi wa Palestina.

Tunalaani vikali kitendo hiki cha kigaidi na cha uvamizi na tunatangaza mshikamano wetu kamili na taifa la Palestina, pamoja na serikali ya Qatar, ambao uhuru na uadilifu wa ardhi yao umevunjwa waziwazi na utawala wa Israel.

Ninatoa pole zangu za dhati kwa familia na Wapalestina wote kwa ajili ya mashahidi walioangamia kutokana na kitendo hiki cha kigaidi cha woga cha Israel.

Tunalitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na jamii nzima ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kuuzuia utawala wa Israel kutenda uhalifu zaidi huko Gaza na kuokoa dunia kutoka kwenye tishio lisilokuwa na mfano ambalo utawala huu umeleta kwa amani na usalama wa dunia.

Ningependa kuanza hotuba yangu kwa kutoa shukrani na kuthamini Misri, rafiki yangu Waziri Badr Abdelati, kwa juhudi zake nzuri katika wiki za hivi karibuni na pia kwa kuwa mwenyeji leo.

Leo inaashiria hatua muhimu katika kuendeleza na kudumisha nia njema ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kutatua suala lolote linalohusiana na mpango wake wa nyuklia wa amani tu kupitia diplomasia na mazungumzo. Licha ya kukabiliwa na mashambulizi haramu na ya kihalifu, Iran inabaki imara katika kutekeleza haki zake zisizopingika za matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia kwa mujibu wa Mkataba wa Kuzuia Usambazaji wa Silaha za Nyuklia (NPT), na wakati huo huo imeonyesha utayari wake wa kushiriki katika mazungumzo ya kweli na yenye maana ili kutekeleza majukumu yake husika.

Vitendo vya uvamizi visivyo na uhalali wowote, vilivyotokea kati ya Juni 13 na 24, 2025, na vilivyolenga vituo vyetu vya nyuklia chini ya ulinzi, vilikuwa wazi kabisa kuwa haramu na vya kihalifu. Tawala za Marekani na Israel zinapaswa kuwajibika kwa vifo vyote vya kibinadamu na uharibifu wa mali uliosababishwa. Taifa la Iran halitasahau wala kusamehe vitendo hivi vya kihalifu.

Mashambulizi haya haramu na tishio endelevu la vitendo zaidi yamebadilisha kimsingi hali ambazo Iran ilikuwa ikishirikiana na Shirika. Kuendeleza ushirikiano katika hali ambapo vituo vyetu vya ulinzi vilikuwa vinalengwa na kuharibiwa kwa makusudi haikuwezekana tena.

Kama jibu kwa hali hii mbaya, Bunge la Iran lilipitisha sheria inayoamuru kusimamisha ushirikiano na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki. Sheria hii inaonyesha haki ya uhuru ya taifa la Iran kulinda usalama wake, heshima yake na mafanikio yake ya kisayansi ya nyuklia dhidi ya vitisho vinavyoendelea. Hatua hii haikuwa chaguo letu, bali ilikuwa matokeo ya moja kwa moja ya vitendo haramu dhidi ya vituo vya ulinzi vya Iran. Hakuna taifa linalowajibika linaweza kuendelea na kazi kama kawaida wakati miundombinu yake ya nyuklia ya amani tu inalengwa kwa makusudi.

Mfumo uliopo wa Makubaliano ya Ulinzi ya Mkataba wa NPT kati ya Iran na Shirika, ulioundwa kwa ajili ya hali za kawaida, kwa vitendo haujibu hali isiyo na mfano iliyosababishwa na vitendo haramu vya Marekani na Israel. Hakuna mfano wa ushirikiano kati ya Shirika na taifa mwanachama katika hali ambapo vituo vyake vya ulinzi vimeshambuliwa na kuharibiwa kwa makusudi.

Kwa msingi huu, Iran na Shirika ziliingia kwenye mfululizo wa mazungumzo makali kwa lengo la kuunda utaratibu mpya wa kutekeleza majukumu ya ulinzi ya Iran na kuhakikisha ushirikiano unaendelea. Mazungumzo haya yalifanyika kwa msingi wa uelewa wa pamoja kwamba shughuli za ulinzi lazima zihifadhiwe, huku wasiwasi halali wa Iran wa usalama pia ukizingatiwa.