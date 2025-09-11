Ismail Bazdar, mshauri wa Gavana wa Bushehr katika masuala ya Waislamu wa Kisuni, katika Mkutano wa 39 wa Umoja wa Kiislamu: Umoja wa Umma wa Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Ismail Bazdar, mshauri wa gavana wa mkoa wa Bushehr katika masuala ya Waislamu wa Kisuni, katika mkutano wa 39 wa kimataifa wa Umoja wa Kiislamu, alizungumzia nafasi na umuhimu wa umoja katika dunia ya Kiislamu.

Bazdar alisisitiza kwamba:

“Umoja wa Umma wa Kiislamu ni jambo la msingi sana lenye mizizi katika imani na ibada za Kiislamu. Si suala la kisiasa au kimkakati pekee, bali linatokana na takwa la kumcha Mungu (taqwa) na imani ya kweli katika Uislamu.”

Alieleza kuwa mikutano kama hii inaleta matokeo chanya na baraka kwa jamii za Kiislamu na kimataifa.

Kwa upande mwingine, alionya kwamba:

“Adui daima anafanya jitihada kuvunja safu za umoja wa Waislamu kwa sababu mshikamano na umoja ndiyo silaha kubwa ya ushindi. Adui anatumia mali, muda, na kila rasilimali ili kuharibu safu hizi zilizoungana.”

Bazdar aliendelea kusema kuwa:

“Umma wa Kiislamu lazima uwe macho na kuchukulia umoja huu kama nguzo muhimu ya ushindi. Licha ya jitihada za adui kuleta mfarakano, hatupaswi kukata tamaa. Tunapaswa kuamini katika umoja huu, kwani shetani hawezi kuuangamiza Umma huu daima, hata kama anaweza kusababisha hasara ndogo kwa muda mfupi.”

Aliwataja maadui wakuu wa umoja huu kuwa ni:

Ubeberu wa kimataifa (estekbār-e jahāni),

U-Zayuni (Zionism),

Utawala vamizi wa Israel,

Na Marekani ya kibeberu na kihalifu.

Akaongeza kuwa:

“Maadui hawa watajaribu kila njia, lakini Umma wa Kiislamu unatakiwa kuupa umuhimu mkubwa zaidi umoja huu ili kuvunja mipango yao na kuwashinda.”

Bazdar pia aligusia kuhusu “vita vya siku 12” (huenda ikimaanisha vita kati ya Palestina na Israel), na kusema:

“Vita hivyo vilikuwa na faida na baraka kwa ulimwengu wa Kiislamu. Viliunganisha tena Umma wa Kiislamu, na hasa uvumilivu na uimara wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na watu wake mashujaa vilileta ushindi. Ushindi huo uliwapa Waislamu wote matumaini mapya ya ushindi mkubwa zaidi ujao.”