Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s): Uwezo wa Umma wa Kiislamu Unategemea Muunganiko wa Elimu na Imani

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Linaripoti kwamba maadhimisho ya Milaad-e-Sadiqeen (yaani kuzaliwa kwa Mtume Muhammad s.a.w na Imam Ja‘far as‑Sadiq a.s.) pamoja na kumbukumbu ya viongozi waliopotea wa Shi’a Pakistan — Shahid Arif Hussaini na Mufti Ja‘far Hussain - yalifanyika kuzimu la shule ya elimu ya dini Fayziya mjini Qom, ikiongozwa na Ayatollah Reza Ramazani, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya AhlulBayt (a.s).

Hotuba ya Ayatollah Reza Ramazani kwenye Tukio

Alianza kwa kupongeza milaad za Mtume (s.a.w), milaad ya Imam Ja‘far as‑Sadiq (a.s), na Wiki ya Umoja (Wahdat), na kusema:

"Ni muhimu kwa Waislamu wote kuwa na ufahamu wa kina juu ya umuhimu wa umoja ili Uummah wa Kiislamu iweze kutimizwa kwa maana yake ya kweli. Hii uhalisia inaleta nguvu katika siasa, elimu, na jamii. Umoja na upendo miongoni mwa Waislamu mbele ya maadui wa Uislamu ni ya kuamua — maadui wanaotafuta kueneza hofu katika jamii ya Kiislamu."

Alielezea safari yake ya Pakistan kama tukio lililo kumbukika, ambapo idadi kubwa ya wanaelimudiini na wananchi walikuja kushiriki katika matukio ya Ahlul-Bayt (as).

Kwake, ni faraja kwamba kupitia msaada wa Taasisi ya Milaad ya Shahid 3,000 wa Khorasan Kaskazini na ushiriki wa taasisi mbalimbali, mpango mkubwa wa kiutamaduni umetekelezwa - ukaumba uwezo wa kudumu katika tasnia ya maonyesho na sanamu ya kitamaduni wa mkoa huo — na kuimarisha sehemu ya tamaduni ya mkoa.

Vipengele Muhimu na Mambo Yanayofanyika

Mradi ulihusisha ujenzi wa jukwaa la maonyesho lenye uwezo wa watu 5,000, katika eneo la mita za mraba 7,000.

Mafunzo yamefanyika kwa wasanii wa ndani “artisans” wa kijiji - 200 walipatiwa mafunzo kwa ajili ya maonyesho na pia kama rasilimali ya baadaye ya maendeleo ya sanaa ya mkoa.

Mabadiliko ya Kitamaduni na Kiarifu

Ramazani alisema maonyesho hayo ni jitihada ya kurudisha kumbukumbu ya heshima ya historia ya Iran — kuanzia enzi za kabla ya Uislamu, mfano wa dini ya Zarathustra, hadi kipindi cha vita dhidi ya maadui wa Maqamu Matakatifu (Defenders of the Shrines).

Vipande vilivyopo vinahusisha matukio kama: Saqifah, kisasisho ya nyumba ya Bibi Fatima, Tukio la Ashura, kuingia kwa Imam Ridha (a.s) Nishapur, vita na utawala wa maharamia, mapinduzi ya Kiislamu, na sehemu ya kuunga mkono walinzi wa Haram.

Ujumbe wa Kiislamu na Maadili

Ramazani alisisitiza umuhimu wa umuungano kati ya elimu na imani kama nguzo ya nguvu ya jamii ya Kiislamu.

Alitaja akili (mafahamu na ufahamu) kuwa miongoni mwa sifa muhimu za Shi’a kulingana na Imam Ja‘far as‑Sadiq (a.s), akizungumza juu ya: “…Mwenchi tunayependa katika Shi’a zetu ni yule ambaye ni mwenye akili, mwenye ufahamu, mwenye heshima, mvumilivu, mkarimu, mwaminifu…”

Alikemea ujinga, dhana za uwongo, na bid‘a (mambo ambayo hayapo katika dini au yametoka nje ya mafundisho ya dini), akisema haya hayawezi kubaki tukizo la ukweli.

Alitoa mfano wa Mtume (s.a.w) aliyesahihisha mienendo ya watu kwa kefudi (takwim) na huruma, na kueneza umoja badala ya mvutano wa kisiasa au kikabila.

Hitimisho

Ayatollah Ramazani alimalizia kwa kusema kwamba:

Dini, usiru, na tabia ya Waislamu lazima iwe na uwazi wa kuonyesha matendo tunayoadhimisha.

Ukosefu wa kujitokeza dhidi ya dhulma, ukandamizi, na ujinga si sawa na mafundisho ya AhlulBayt (a.s).

Nchi kama Pakistan ina nafasi ya kipekee ya udugu na msaada — wapo watu wengi walioteseka lakini waliungana na Iran katika matukio ya kihistoria kama “vita ya siku 12”.

Mwishowe aliomba kwamba tunajenga jamii ambayo inatambua mtindo wa Ahlul-Bayt (a.s) kwa vitendo, inapinga unyanyasaji, ujinga, na kuchagiza umoja wa kweli.