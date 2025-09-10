Mwitikio wa nchi za Kiarabu kwa shambulio la Israel dhidi ya Qatar

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, nchi za Kiarabu, Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, na Baraza la Ushirikiano la Ghuba, walilaani shambulio la woga la utawala wa Kizayuni dhidi ya Qatar, ambapo timu ya wapatanishi ya Harakati ya Hamas ililengwa.

Kulingana na ripoti hiyo, nchi za Kiarabu walielezea shambulio hilo kama kitendo cha uchochezi na ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa na uhuru wa Qatar, na walionyesha mshikamano wao na nchi hiyo.

Mwitikio wa Saudi Arabia kwa shambulio la Israel dhidi ya Qatar

Shirika la Habari la Saudi Arabia (SPA) liliripoti kwamba Mwanamfalme Mohammed bin Salman, katika simu na Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amiri wa Qatar, alilaani shambulio la Israel na kusisitiza uungaji mkono kamili wa Saudi Arabia kwa Qatar.

Aliongeza kuwa Saudi Arabia itatumia rasilimali zake zote kusaidia Qatar na usalama wake.

Mfalme wa Jordan: Usalama wa Qatar ni sehemu ya usalama wa Jordan

Mfalme Abdullah II wa Jordan, katika simu na Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amiri wa Qatar, alisisitiza kwamba "usalama wa Qatar ni sehemu ya usalama wa Jordan."

Katika simu hiyo, alisisitiza msimamo wa nchi yake wa kukataa kitendo chochote kinachodhoofisha usalama, utulivu na uhuru wa Qatar.

Ayman Safadi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jordan, pia alilaani vikali uvamizi wa woga wa Israel dhidi ya Qatar na kutoa wito kwa jamii ya kimataifa kuuzia utawala wa Kizayuni.

Mwitikio wa UAE kwa shambulio la Israel dhidi ya Qatar

Anwar Gargash, Mshauri wa Rais wa UAE, alilaani shambulio la Israel dhidi ya Qatar. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii, aliandika: "Usalama wa nchi za Ghuba ya Kiarabu hauwezi kutenganishwa, na tunasimama kabisa upande wa nchi ndugu ya Qatar na tunalaani shambulio la uhaini la Israel."

Kwa upande mwingine, Abdullah bin Zayed, Waziri wa Mambo ya Nje wa Falme za Kiarabu, katika tweet, alisisitiza mshikamano kamili wa nchi yake na Qatar.

Kuwait: Shambulio la Israel dhidi ya Qatar ni ukiukwaji wa wazi wa sheria zote za kimataifa

Wizara ya Mambo ya Nje ya Kuwait katika taarifa ililaani uvamizi wa kinyama wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Qatar na kuliita shambulio hilo "ukiukwaji wa wazi wa sheria na kanuni zote za kimataifa."

Wizara ya Mambo ya Nje ya Kuwait pia ilitaja shambulio hilo kuwa tishio kubwa kwa usalama na utulivu wa eneo na kudhoofisha moja kwa moja amani na usalama wa kimataifa.

Oman yalaani vikali shambulio la Israel dhidi ya Qatar

Wizara ya Mambo ya Nje ya Oman katika taarifa ililaani vikali shambulio la utawala wa Kizayuni dhidi ya Qatar. Taarifa hiyo ilisema: "Mauaji ya kisiasa yanayofanywa na Israel ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa, ukiukwaji wa wazi wa uhuru wa nchi na kuongezeka kwa hatari kwa mvutano."

Mwitikio wa Mamlaka ya Palestina kwa shambulio la Qatar

Mahmoud Abbas, Rais wa Mamlaka ya Palestina, pia alilaani shambulio la Israel dhidi ya nchi ya Qatar na kuliita "ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa."

Kwa upande mwingine, Hussein al-Sheikh, Naibu Mkuu wa Mamlaka ya Palestina, alisema kwamba "shambulio la Israel dhidi ya Qatar ni tishio kwa usalama na utulivu wa eneo."

Urais wa Misri katika taarifa ulilaani vikali shambulio la Israel dhidi ya nchi ya Qatar na kulielezea kama "mfano hatari, maendeleo yasiyokubalika na ongezeko la mvutano ambalo linadhoofisha juhudi za kimataifa za kufikia utulivu."

Mwitikio wa Damascus kwa shambulio la Israel dhidi ya Qatar

Wizara ya Mambo ya Nje ya Syria ililaani vikali shambulio la Israel dhidi ya mji mkuu wa Qatar.

Iraq yalaani shambulio la Israel dhidi ya Qatar

Wizara ya Mambo ya Nje ya Iraq katika taarifa ililaani shambulio la Israel dhidi ya Doha na kusisitiza msimamo imara wa Iraq wa kuunga mkono serikali na wananchi wa Qatar na kutoa uungaji mkono kamili katika kukabiliana na shambulio lolote linalodhoofisha uhuru wake.