Wazayuni Washambulia Tena Meli ya Meli ya "Samoud"

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, meli ya kimataifa ya upinzani ("Samoud") ilitangaza kwamba meli kubwa zaidi ya meli hiyo imekuwa shabaha ya shambulio jipya ambalo linaaminika kutekelezwa na ndege isiyo na rubani yenye miali, na kusababisha moto kwenye staha yake.

Kulingana na wanaharakati wanaounga mkono Palestina ambao wamejiunga na msafara huo, moto kwenye staha ya chombo hicho umedhibitiwa na hali sasa ni shwari.

Mapema Jumanne asubuhi, meli ya upinzani ilitangaza kwamba boti ya familia ("Al-Aila") ilipata uharibifu kwenye staha yake kuu na tanki la chini kutokana na shambulio la ndege isiyo na rubani.

Boti mbili kutoka meli ya upinzani pia ziko njiani kuelekea Tunis na zinahitaji ulinzi wa haraka.

"Saif Abukashk," msemaji wa meli ya upinzani, alisema: "Meli itaendelea na safari yake licha ya shambulio la ndege isiyo na rubani."

Viongozi wa meli ya kimataifa ya upinzani pia walisema: "Uchunguzi wa tukio hili unaendelea, na habari zaidi zitatolewa pindi zitakapopatikana."

Waliendelea: "Vitendo vya uhasama havitutazuia kutoka kwenye dhamira yetu ya amani ya kuvunja mzingiro wa Gaza na kuonyesha mshikamano na watu wa ukanda huo."