Picha ya Khalil al-Hayya Yachapishwa Saa Chache Baada ya Shambulio la Tel Aviv

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Sada al-Balad, saa chache baada ya shambulio la utawala wa Kizayuni dhidi ya Doha, picha ya kiongozi mwandamizi wa Hamas ilichapishwa akiwa kwenye kitanda cha hospitali, akionyesha ishara ya ushindi kwa vidole vyake.

Maelezo zaidi kuhusu jambo hili hayajatolewa.

Shirika la habari la Mehr halithibitishi uhalisi wa picha hii.

Inafaa kutaja kwamba kabla ya hapo, Hamas ilitangaza kushindwa kwa shambulio la kigaidi la utawala wa Kizayuni la kumuua viongozi wa Hamas huko Doha, Qatar.

Harakati ya Upinzani ya Kiislamu ya Palestina, Hamas, ilitoa taarifa ikisema: "Jaribio la kutisha la utawala wa Kizayuni kumuua ujumbe wa wapatanishi wa Hamas katika mji mkuu wa Qatar, ni uhalifu wa kutisha, uvamizi wa wazi na ukiukwaji mkubwa wa sheria zote za kimataifa."

Taarifa hiyo iliendelea kusema kwamba "uhalifu huu unachukuliwa kama shambulio dhidi ya uhuru wa nchi ya Qatar; nchi ambayo, pamoja na Misri, ina jukumu muhimu na la kuwajibika katika kukuza upatanishi na juhudi za kusitisha uvamizi na kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na kubadilishana wafungwa. Kitendo hiki kinafichua tena asili ya wahalifu wa wakaliaji na nia yao ya kuharibu fursa yoyote ya kufikia makubaliano."

Hamas ilieleza: "Tunasema wazi kwamba adui ameshindwa katika jaribio la kuwaua ndugu zetu katika ujumbe wa wapatanishi, wakati ndugu kadhaa mashuhuda wamejiunga na cheo cha juu cha heshima na utukufu. Wao ni:

Shahidi Jihad Labad – Mkurugenzi wa ofisi ya Khalil al-Hayya

Shahidi Humam al-Hayya – Mwana wa Khalil al-Hayya

Shahidi Abdullah Abdel Wahed – Mlinzi

Shahidi Momen Hassouna – Mlinzi

Shahidi Ahmed al-Mamlouk – Mlinzi

Pia, tunatoa pole zetu kwa ajili ya ushahidi wa "Badr Saad Mohammed al-Humeidi" kutoka kwa vikosi vya usalama vya ndani vya Qatar.