Araghchi: Masharti ya nchi tatu za Ulaya ya kuongeza muda wa "snapback" yalikuwa yasiyo ya busara

Kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa ABNA, Waziri wa Mambo ya Nje Seyed Abbas Araghchi, katika kipindi maalum cha habari, kuhusu masharti ya nchi tatu za Ulaya katika mazungumzo ya kuongeza muda wa "snapback", alisema: “Mada mbili zinapaswa kutenganishwa; moja ni mazungumzo yetu na nchi tatu za Ulaya ambayo yamekuwa yakiendelea daima. Nchi hizi tatu bado zinadai waziwazi kuwa ni wanachama wa JCPOA. Katika miaka iliyopita, tumekuwa na mikutano ya mara kwa mara na wao, na haya yaliendelea hata wakati wa vita vya siku 12. Nilisafiri kushiriki katika mikutano kadhaa ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na huko Geneva na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi tatu na Mwakilishi Mkuu wa Umoja wa Ulaya. Baada ya kumalizika kwa vita, mazungumzo haya na wao yaliendelea.”

Aliongeza: “Moja ya tofauti zetu kuu na wao ni utaratibu unaojulikana kama 'snapback'. Walitishia kila mara kutumia utaratibu huu, na sisi, Urusi na China, tuliamini kwamba hawana haki hiyo. Barua zetu zinazothibitisha kwamba hawana haki hiyo kisheria bado zinaendelea, na hii ni mzozo wa kisheria na kisiasa.”

Araghchi alisema: “Wakati huo, waliweka masharti ambayo, kama yangetimizwa, yangeongeza muda wa utaratibu huu, lakini masharti hayo hayakukubaliwa na sisi. Kimsingi hatuamini kwamba wana haki hiyo, na ikiwa hawana haki ya kufanya kitendo kama hicho, basi kwa kawaida hawana haki ya kuongeza muda wake pia. Aidha, masharti yao hayakuwa halisi, hayakuwa ya busara, na hayakulingana na maslahi yetu ya kitaifa. Mzozo huu bado unaendelea, na uwakilishi wetu katika Baraza la Usalama huko New York unafanya kazi kwa bidii, kwa ushirikiano wa karibu na uwakilishi wa Urusi na China na baadhi ya nchi nyingine zinazotushika mkono.”

Akisisitiza kwamba Iran haikujali masharti ya nchi tatu za Ulaya, Araghchi, kuhusu ushirikiano na Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki (IAEA), alisema: “Ushirikiano wetu na Wakala ni mada tofauti na hauhusiani na mazungumzo yetu na nchi za Ulaya. Kwa sababu licha ya baadhi ya maendeleo, ushirikiano na Wakala una faida kwetu, na kama mwanachama mtiifu wa NPT, tuna baadhi ya majukumu ambayo tunapaswa kuzingatia maadamu tuko katika mkataba huu.”

Alibainisha: “Kabla ya Waulaya kutaka kuweka baadhi ya masharti yao kuhusu mpango wetu wa nyuklia, tayari tulikuwa tumeanza mazungumzo yetu na Wakala. Hoja yetu kwa Wakala ni kwamba katika hali mpya, ushirikiano wetu na Wakala hauwezi kuwa kama hapo awali.”

Waziri wa Mambo ya Nje alieleza mabadiliko ya masharti ya ushirikiano na Wakala kwa sababu mbili na kuongeza: “Sababu ya kwanza ni kwamba mabadiliko yametokea kwenye uwanja na baadhi ya vituo vyetu vimeshambuliwa, na hali kwenye uwanja imebadilika. Pili ni kwamba tuna sheria katika Bunge ambayo serikali inapaswa kuitekeleza. Kwa hiyo, kwa kuzingatia suala hili, tulianza mazungumzo nao kuhusu jinsi ushirikiano wetu na Wakala unapaswa kuwa kuanzia sasa.”

Araghchi alisema: “Mazungumzo haya yaliendelea katika hatua tofauti na huko Vienna kulifikiwa maandishi ambayo yalikuwa karibu 10-20% kufikia ukamilifu. Hatimaye, ilisababisha mazungumzo kuendelea katika eneo la tatu kati yangu na Bw. Grossi na ikiwezekana, kukamilishwa. Kazi hii ilifanyika huko Cairo.”